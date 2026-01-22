Взятый в плен российский военный подозревается в расстреле украинского пограничника в Сумской области

Российскому военному, захваченному в плен, сообщено о подозрении в расстреле украинского пограничника в Сумской области. Его действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Военнослужащий вооруженных сил российской федерации, проходивший службу в 810 отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота ВМФ вс рф, был взят в плен. Во время допроса он пытался скрыть свое преступление, чтобы избежать наказания - говорится в сообщении.

В то же время следствие получило достаточно доказательств и информации о его причастности к казни нашего защитника.

В частности, установлено, что 18 июня 2025 года в Сумской области, вблизи села Мирополье Сумского подозреваемый вместе с другим военнослужащим вс рф после захвата украинского пограничника в плен, осознавая его статус военнопленного и действуя в условиях международного вооруженного конфликта, расстреляли его.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека, совершенное группой лиц.

