Взятий у полон російський військовий підозрюється у розстрілі українського прикордонника на Сумщині

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:19 • 276 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 6018 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 17326 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 10750 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 12885 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 15879 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 20760 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 27473 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41711 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 40014 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 12602 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 17789 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 31972 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 19110 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 16630 перегляди
Публікації
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 17326 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 12312 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 68508 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 60425 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 61781 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Кривий Ріг
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 22852 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 20059 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 20914 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 61788 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 39381 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
FIFA (серія відеоігор)

Взятий у полон російський військовий підозрюється у розстрілі українського прикордонника на Сумщині

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Російському військовому, взятому в полон, повідомлено про підозру у розстрілі українського прикордонника на Сумщині. Його дії кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Взятий у полон російський військовий підозрюється у розстрілі українського прикордонника на Сумщині

Російському військовому, захопленому в полон, повідомлено про підозру у розстрілі українського прикордонника на Сумщині. Його дії кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Військовослужбовця збройних сил російської федерації, який проходив службу у 810 окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту ВМФ зс рф, було взято в полон. Під час допиту, він намагався приховати свій злочин, щоб уникнути покарання

- йдеться у повідомленні.

Водночас слідство здобуло достатньо доказів та інформації про його причетність до страти нашого захисника.

Зокрема встановлено, що 18 червня 2025 року на Сумщині, поблизу села Миропілля Сумського підозрюваний разом з іншим військовослужбовцем зс рф після захоплення українського прикордонника в полон, усвідомлюючи його статус військовополоненого та діючи в умовах міжнародного збройного конфлікту, розстріляли його.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини, вчинене групою осіб.

Зеленський заявив про взяття у полон росіянина, який винен у розстрілі українських військовополонених на Курщині 19.01.26, 20:11 • 2881 перегляд

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний прокурор (Україна)
Україна