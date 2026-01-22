Взятий у полон російський військовий підозрюється у розстрілі українського прикордонника на Сумщині

Російському військовому, захопленому в полон, повідомлено про підозру у розстрілі українського прикордонника на Сумщині. Його дії кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Військовослужбовця збройних сил російської федерації, який проходив службу у 810 окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту ВМФ зс рф, було взято в полон. Під час допиту, він намагався приховати свій злочин, щоб уникнути покарання - йдеться у повідомленні.

Водночас слідство здобуло достатньо доказів та інформації про його причетність до страти нашого захисника.

Зокрема встановлено, що 18 червня 2025 року на Сумщині, поблизу села Миропілля Сумського підозрюваний разом з іншим військовослужбовцем зс рф після захоплення українського прикордонника в полон, усвідомлюючи його статус військовополоненого та діючи в умовах міжнародного збройного конфлікту, розстріляли його.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини, вчинене групою осіб.

