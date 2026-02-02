Возле Покровска украинские дроны помогли защитникам избежать плена: в ДШВ показали видео
Киев • УНН
Четырех украинских военных удалось спасти из вражеского плена вблизи Покровска. Аэроразведка обнаружила группу противника, а ударные дроны помогли освободить пленных.
Вблизи Покровска четырех украинских военных удалось спасти из вражеского плена благодаря действиям аэроразведки и ударных дронов. Об этом сообщают в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает УНН.
Подробности
"Четырех военных захватила диверсионно-разведывательная группа россиян во время штурма наблюдательного пункта. Впоследствии группу противника, которая сопровождала наших воинов, обнаружила аэроразведка, патрулировавшая местность. На помощь мгновенно вылетели ударные дроны", - говорится в сообщении.
Приближение роя FPV-дронов, как указано, дезориентировало российских военных и отвлекло их внимание. Этим воспользовались украинские воины и смогли вырваться из плена, сообщили в 7-м корпусе ДШВ ВСУ.
В то же время российские военные пытались спрятаться в кустах и траншеях, однако в течение нескольких минут по группе отработало более 10 украинских ударных дронов.
"Результат: личный состав противника – уничтожен", – сказано в сообщении.
Напомним
На севере Покровска Силы обороны остановили попытку штурма более 20 российских пехотинцев. Десантники 25-й бригады обнаружили и ликвидировали врага.