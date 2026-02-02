Возле Покровска украинские дроны помогли защитникам избежать плена: в ДШВ показали видео

$42.810.04
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 35237 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 52644 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 35568 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 41897 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 30477 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 48970 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 63333 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39882 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36931 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Хочешь работать – плати: оккупационная администрация на Луганщине создала коррупционную схему доступа к труду
Не Гренландия: Трамп "в шутку" назвал будущий 51-й штат
США планируют атаковать Иран: американская "армада" прибыла на Ближний Восток - WSJ
ISW: кремль пытается манипулировать Трампом в преддверии нового раунда "мирных" переговоров
Файлы Эпштейна: бывший посол Великобритании покидает Лейбористскую партию
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 68010 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 95539 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 71762 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 79288 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 79434 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Петр Павел
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Иран
Харьковская область
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 23112 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 33892 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 36184 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 38793 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 41024 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

Возле Покровска украинские дроны помогли защитникам избежать плена: в ДШВ показали видео

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Четырех украинских военных удалось спасти из вражеского плена вблизи Покровска. Аэроразведка обнаружила группу противника, а ударные дроны помогли освободить пленных.

Возле Покровска украинские дроны помогли защитникам избежать плена: в ДШВ показали видео

Вблизи Покровска четырех украинских военных удалось спасти из вражеского плена благодаря действиям аэроразведки и ударных дронов. Об этом сообщают в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает УНН.

Подробности

"Четырех военных захватила диверсионно-разведывательная группа россиян во время штурма наблюдательного пункта. Впоследствии группу противника, которая сопровождала наших воинов, обнаружила аэроразведка, патрулировавшая местность. На помощь мгновенно вылетели ударные дроны", - говорится в сообщении.

Приближение роя FPV-дронов, как указано, дезориентировало российских военных и отвлекло их внимание. Этим воспользовались украинские воины и смогли вырваться из плена, сообщили в 7-м корпусе ДШВ ВСУ.

В то же время российские военные пытались спрятаться в кустах и траншеях, однако в течение нескольких минут по группе отработало более 10 украинских ударных дронов.

"Результат: личный состав противника – уничтожен", – сказано в сообщении.

Напомним

На севере Покровска Силы обороны остановили попытку штурма более 20 российских пехотинцев. Десантники 25-й бригады обнаружили и ликвидировали врага.

Алла Киосак

Война в Украине
Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Покровск
Вооруженные силы Украины