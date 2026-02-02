Біля Покровська українські дрони допомогли захисникам уникнути полону: у ДШВ показали відео
Київ • УНН
Чотирьох українських військових вдалося врятувати з ворожого полону поблизу Покровська. Аеророзвідка виявила групу противника, а ударні дрони допомогли звільнити полонених.
Поблизу Покровська чотирьох українських військових вдалося врятувати з ворожого полону завдяки діям аеророзвідки та ударних дронів. Про це повідомляють у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає УНН.
Деталі
"Чотирьох військових захопила диверсійно-розвідувальна група росіян під час штурму спостережного пункту. Згодом групу противника, яка супроводжувала наших воїнів, виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість. На допомогу миттєво вилетіли ударні дрони", - ідеться у дописі.
Наближення рою FPV-дронів, як вказано, дезорієнтувало російських військових і відволікло їхню увагу. Цим скористалися українські воїни та змогли вирватися з полону, повідомили у 7-м корпусі ДШВ ЗСУ.
Натомість, російські військові намагалися сховатися в кущах і траншеях, однак протягом кількох хвилин по групі відпрацювало понад 10 українських ударних дронів.
"Результат: особовий склад противника – знищений", – сказано у дописі.
Нагадаємо
На півночі Покровська Сили оборони зупинили спробу штурму понад 20 російських піхотинців. Десантники 25-ї бригади виявили та ліквідували ворога.