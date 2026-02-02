$42.810.04
Біля Покровська українські дрони допомогли захисникам уникнути полону: у ДШВ показали відео

Київ • УНН

 • 432 перегляди

Чотирьох українських військових вдалося врятувати з ворожого полону поблизу Покровська. Аеророзвідка виявила групу противника, а ударні дрони допомогли звільнити полонених.

Біля Покровська українські дрони допомогли захисникам уникнути полону: у ДШВ показали відео

Поблизу Покровська чотирьох українських військових вдалося врятувати з ворожого полону завдяки діям аеророзвідки та ударних дронів. Про це повідомляють у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає УНН.

Деталі

"Чотирьох військових захопила диверсійно-розвідувальна група росіян під час штурму спостережного пункту. Згодом групу противника, яка супроводжувала наших воїнів, виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість. На допомогу миттєво вилетіли ударні дрони", - ідеться у дописі.

Наближення рою FPV-дронів, як вказано, дезорієнтувало російських військових і відволікло їхню увагу. Цим скористалися українські воїни та змогли вирватися з полону, повідомили у 7-м корпусі ДШВ ЗСУ.

Натомість, російські військові намагалися сховатися в кущах і траншеях, однак протягом кількох хвилин по групі відпрацювало понад 10 українських ударних дронів.

"Результат: особовий склад противника – знищений", – сказано у дописі.

Нагадаємо

На півночі Покровська Сили оборони зупинили спробу штурму понад 20 російських піхотинців. Десантники 25-ї бригади виявили та ліквідували ворога.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Покровськ
Збройні сили України