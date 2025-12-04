Причетні до обстрілу черги за хлібом та вбивства 20 людей у Чернігові: справу трьох російських командирів передали до суду

До суду направлено Справу трьох російських командирів, причетних до загибелі 20 людей у Чернігові, передали до суду. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

Прокурори ... направили до суду обвинувальний акт стосовно командира 35-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зс рф та двох підлеглих командирів батальйонних тактичних груп. Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України) - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, зранку 16 березня 2022 року обвинувачені, виконуючи розроблений вищим військовим керівництвом росії план оточення та окупації, віддали бойові розпорядження підрозділам на застосування РСЗВ "Град" по мирному населенню та цивільним об’єктам.

У цей час біля магазину зібралися місцеві мешканці, щоб придбати продукти харчування. Від удару 20 людей загинули, ще 28 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пошкоджено приміщення магазину, багатоквартирні житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Поряд з місцем нанесення удару не було військових об’єктів, що свідчить про цілеспрямовану атаку на цивільних з метою залякування та терору. Міжнародним гуманітарним правом передбачено, що цивільна інфраструктура та цивільне населення не можуть бути об’єктами нападу, наголосили прокурори.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що окупантам оголосили підозри у липні 2025 року.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється УСБУ в Чернігівській області.

Варто зазначити, що допомогу в ідентифікації причетних до воєнного злочину держави-агресора надавали ГО "Truth Hounds" та "Global Rights Compliance", які спеціалізуються на документуванні воєнних злочинів.

