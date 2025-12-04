$42.200.13
Ексклюзив
11:24 • 8 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
3 грудня, 23:09 • 18340 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 33587 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 32590 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 43615 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 52128 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 27059 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29925 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26240 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 26052 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
Причетні до обстрілу черги за хлібом та вбивства 20 людей у Чернігові: справу трьох російських командирів передали до суду

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно трьох російських командирів, обвинувачених у порушенні законів та звичаїв війни. Їх звинувачують у загибелі 20 та пораненні 28 людей внаслідок обстрілу Чернігова 16 березня 2022 року.

До суду направлено Справу трьох російських командирів, причетних до загибелі 20 людей у Чернігові, передали до суду. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

Прокурори ... направили до суду обвинувальний акт стосовно командира 35-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зс рф та двох підлеглих командирів батальйонних тактичних груп. Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, зранку 16 березня 2022 року обвинувачені, виконуючи  розроблений вищим військовим керівництвом росії план оточення та окупації, віддали бойові розпорядження підрозділам на застосування РСЗВ "Град" по мирному населенню та цивільним об’єктам. 

У цей час біля магазину зібралися місцеві мешканці, щоб придбати продукти харчування. Від удару 20 людей загинули, ще 28 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пошкоджено приміщення магазину, багатоквартирні житлові будинки та цивільну інфраструктуру. 

Розвідка опублікувала дані окупантів, які страчували людей в Бучі: їм оголошено підозру 01.11.25, 14:00 • 4963 перегляди

Поряд з місцем нанесення удару не було військових об’єктів, що свідчить про цілеспрямовану атаку на цивільних з метою залякування та терору. Міжнародним гуманітарним правом передбачено, що цивільна інфраструктура та цивільне населення не можуть бути об’єктами нападу, наголосили прокурори.

В Офісі Генпрокурора нагадали, що окупантам оголосили підозри у липні 2025 року. 

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється УСБУ в Чернігівській області.

Варто зазначити, що допомогу в ідентифікації причетних до воєнного злочину держави-агресора надавали ГО "Truth Hounds" та "Global Rights Compliance", які спеціалізуються на документуванні воєнних злочинів.

"Кинджали" та Х-101 по об’єктах ЮНЕСКО: п’ятьом генералам рф оголосили підозри за удар по Львову11.11.25, 14:34 • 2923 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
БМ-21 «Град»
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Чернігів