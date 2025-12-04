Причастные к обстрелу очереди за хлебом и убийству 20 человек в Чернигове: дело трех российских командиров передали в суд
Киев • УНН
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении трех российских командиров, обвиняемых в нарушении законов и обычаев войны. Их обвиняют в гибели 20 и ранении 28 человек в результате обстрела Чернигова 16 марта 2022 года.
Дело трех российских командиров, причастных к гибели 20 человек в Чернигове, направлено в суд. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
Прокуроры ... направили в суд обвинительный акт в отношении командира 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа вс рф и двух подчиненных командиров батальонных тактических групп. Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины)
Детали
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, утром 16 марта 2022 года обвиняемые, выполняя разработанный высшим военным руководством россии план окружения и оккупации, отдали боевые распоряжения подразделениям на применение РСЗО "Град" по мирному населению и гражданским объектам.
В это время возле магазина собрались местные жители, чтобы приобрести продукты питания. От удара 20 человек погибли, еще 28 получили ранения различной степени тяжести. Повреждены помещения магазина, многоквартирные жилые дома и гражданская инфраструктура.
Рядом с местом нанесения удара не было военных объектов, что свидетельствует о целенаправленной атаке на гражданских с целью запугивания и террора. Международным гуманитарным правом предусмотрено, что гражданская инфраструктура и гражданское население не могут быть объектами нападения, подчеркнули прокуроры.
В Офисе Генпрокурора напомнили, что оккупантам объявили подозрения в июле 2025 года.
При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется УСБУ в Черниговской области.
Стоит отметить, что помощь в идентификации причастных к военному преступлению государства-агрессора оказывали ОО "Truth Hounds" и "Global Rights Compliance", которые специализируются на документировании военных преступлений.
