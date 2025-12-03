$42.330.01
"Провокації ЗСУ": у бєлгороді терміново скасували концерти Z-співака шамана через "загрозу безпеці"

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Два концерти Z-співака шамана у бєлгороді, заплановані на 3 та 4 грудня, терміново скасували. Причиною названо загрозу провокацій з боку ЗСУ, про що артист заявив у відеозверненні.

"Провокації ЗСУ": у бєлгороді терміново скасували концерти Z-співака шамана через "загрозу безпеці"

У російському бєлгороді терміново скасували два концерти популярного Z-співака Shaman (ярослава дронова), заплановані на 3 та 4 грудня. Офіційна причина, озвучена артистом, – це загроза "провокацій з боку ЗСУ". Про це співак заявив у відеозверненні, пише УНН.

Деталі

Сам путінський співак заявив, що йому та його команді повідомили про закриття Палацу культури "Енергомаш", де мали відбутися виступи.

Тільки-но мені та моїй команді повідомили про закриття ПК "Енергомаш". За наявною інформацією, планувалася провокація з боку ЗСУ під час двох концертів 

– заявив Шаман.

За даними російських ЗМІ, територію навколо ПК "Енергомаш" було оперативно оточено силовиками.

У рф заблокували доступ до Roblox нібито через поширення екстремістських матеріалів03.12.25, 16:45 • 1406 переглядiв

Скасування відбулося на тлі скандалу, пов'язаного з високою вартістю квитків (від 3 до 9 тисяч рублів), на яку скаржилися місцеві жителі, враховуючи напружену ситуацію в регіоні.

Раніше члени белгородського відділення партії "нові люди" звернулися до співака із проханням направити частину доходу від концертів на закупівлю електрогенераторів для постраждалих мешканців. Вони іронічно заявили, що їм доводиться збирати гроші, аби виступ Z-співака взагалі відбувся. Адміністратори каналу Шамана видалили це відеозвернення через 15 секунд після публікації.

У грудні кремль активізує дезінформаційну кампанію навколо переговорів про завершення війни - РНБО02.12.25, 06:30 • 3880 переглядiв

Степан Гафтко

