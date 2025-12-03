В российском Белгороде срочно отменили два концерта популярного Z-певца Shaman (Ярослава Дронова), запланированные на 3 и 4 декабря. Официальная причина, озвученная артистом, – это угроза "провокаций со стороны ВСУ". Об этом певец заявил в видеообращении, пишет УНН.

Сам путинский певец заявил, что ему и его команде сообщили о закрытии Дворца культуры "Энергомаш", где должны были состояться выступления.

Только что мне и моей команде сообщили о закрытии ПК "Энергомаш". По имеющейся информации, планировалась провокация со стороны ВСУ во время двух концертов – заявил Шаман.

По данным российских СМИ, территория вокруг ПК "Энергомаш" была оперативно оцеплена силовиками.

Отмена произошла на фоне скандала, связанного с высокой стоимостью билетов (от 3 до 9 тысяч рублей), на которую жаловались местные жители, учитывая напряженную ситуацию в регионе.

Ранее члены белгородского отделения партии "Новые люди" обратились к певцу с просьбой направить часть дохода от концертов на закупку электрогенераторов для пострадавших жителей. Они иронично заявили, что им приходится собирать деньги, чтобы выступление Z-певца вообще состоялось. Администраторы канала Шамана удалили это видеообращение через 15 секунд после публикации.

