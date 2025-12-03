$42.330.01
"Провокации ВСУ": в Белгороде срочно отменили концерты Z-певца Шамана из-за "угрозы безопасности"

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Два концерта Z-певца Шамана в Белгороде, запланированные на 3 и 4 декабря, срочно отменили. Причиной названа угроза провокаций со стороны ВСУ, о чем артист заявил в видеообращении.

"Провокации ВСУ": в Белгороде срочно отменили концерты Z-певца Шамана из-за "угрозы безопасности"

В российском Белгороде срочно отменили два концерта популярного Z-певца Shaman (Ярослава Дронова), запланированные на 3 и 4 декабря. Официальная причина, озвученная артистом, – это угроза "провокаций со стороны ВСУ". Об этом певец заявил в видеообращении, пишет УНН.

Подробности

Сам путинский певец заявил, что ему и его команде сообщили о закрытии Дворца культуры "Энергомаш", где должны были состояться выступления.

Только что мне и моей команде сообщили о закрытии ПК "Энергомаш". По имеющейся информации, планировалась провокация со стороны ВСУ во время двух концертов 

– заявил Шаман.

По данным российских СМИ, территория вокруг ПК "Энергомаш" была оперативно оцеплена силовиками.

В рф заблокировали доступ к Roblox якобы из-за распространения экстремистских материалов

Отмена произошла на фоне скандала, связанного с высокой стоимостью билетов (от 3 до 9 тысяч рублей), на которую жаловались местные жители, учитывая напряженную ситуацию в регионе.

Ранее члены белгородского отделения партии "Новые люди" обратились к певцу с просьбой направить часть дохода от концертов на закупку электрогенераторов для пострадавших жителей. Они иронично заявили, что им приходится собирать деньги, чтобы выступление Z-певца вообще состоялось. Администраторы канала Шамана удалили это видеообращение через 15 секунд после публикации.

В декабре кремль активизирует дезинформационную кампанию вокруг переговоров о завершении войны - СНБО

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Музыкант
Война в Украине
Отключение света
благотворительность
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вооруженные силы Украины