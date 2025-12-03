"Провокации ВСУ": в Белгороде срочно отменили концерты Z-певца Шамана из-за "угрозы безопасности"
Два концерта Z-певца Шамана в Белгороде, запланированные на 3 и 4 декабря, срочно отменили. Причиной названа угроза провокаций со стороны ВСУ, о чем артист заявил в видеообращении.
В российском Белгороде срочно отменили два концерта популярного Z-певца Shaman (Ярослава Дронова), запланированные на 3 и 4 декабря. Официальная причина, озвученная артистом, – это угроза "провокаций со стороны ВСУ". Об этом певец заявил в видеообращении, пишет УНН.
Сам путинский певец заявил, что ему и его команде сообщили о закрытии Дворца культуры "Энергомаш", где должны были состояться выступления.
Только что мне и моей команде сообщили о закрытии ПК "Энергомаш". По имеющейся информации, планировалась провокация со стороны ВСУ во время двух концертов
По данным российских СМИ, территория вокруг ПК "Энергомаш" была оперативно оцеплена силовиками.
Отмена произошла на фоне скандала, связанного с высокой стоимостью билетов (от 3 до 9 тысяч рублей), на которую жаловались местные жители, учитывая напряженную ситуацию в регионе.
Ранее члены белгородского отделения партии "Новые люди" обратились к певцу с просьбой направить часть дохода от концертов на закупку электрогенераторов для пострадавших жителей. Они иронично заявили, что им приходится собирать деньги, чтобы выступление Z-певца вообще состоялось. Администраторы канала Шамана удалили это видеообращение через 15 секунд после публикации.
