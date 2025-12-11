$42.280.10
12:12 • 1346 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 4010 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 4546 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 8366 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 11774 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 26545 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 19928 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 20877 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 28467 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 42492 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Противник намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами - УВ "Схід"

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Ворог намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами, використовуючи несприятливі погодні умови. Більшість цих підрозділів знищується на підходах, але окремим штурмовикам вдається ховатися в підвалах багатоповерхівок.

Ворог намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами, користуючись несприятливими погодними умовами, передає УНН із посиланням на Угруповання військ "Схід". 

Противник намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами, використовуючи несприятливі погодні умови, однак більшість цих підрозділів знищується ще на підходах 

- йдеться у повідомленні.

За даними УВ "Схід", окремим окремим ворожим штурмовикам вдається ховатися у підвалах багатоповерхівок.

Це потребує додаткового часу на їх виявлення та знищення. Протидиверсійні заходи Сил оборони України тривають 

- зазначено у повідомленні.

Окупанти затягують піхоту до Сіверська - DeepState09.12.25, 04:27 • 4139 переглядiв

Нагадаємо

Раніше керівинк Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що окупанти не контролюють Сіверськ, російські пропагандисти називають "контролем" захід у місто штурмових груп. 

Антоніна Туманова

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Сутички
Рада національної безпеки і оборони України
Збройні сили України
Сіверськ