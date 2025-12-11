Противник намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами - УВ "Схід"

Ворог намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами, користуючись несприятливими погодними умовами, передає УНН із посиланням на Угруповання військ "Схід".

Противник намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами, використовуючи несприятливі погодні умови, однак більшість цих підрозділів знищується ще на підходах - йдеться у повідомленні.

За даними УВ "Схід", окремим окремим ворожим штурмовикам вдається ховатися у підвалах багатоповерхівок.

Це потребує додаткового часу на їх виявлення та знищення. Протидиверсійні заходи Сил оборони України тривають - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше керівинк Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що окупанти не контролюють Сіверськ, російські пропагандисти називають "контролем" захід у місто штурмових груп.