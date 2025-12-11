Противник намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами - УВ "Схід"
Ворог намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами, використовуючи несприятливі погодні умови. Більшість цих підрозділів знищується на підходах, але окремим штурмовикам вдається ховатися в підвалах багатоповерхівок.
За даними УВ "Схід", окремим окремим ворожим штурмовикам вдається ховатися у підвалах багатоповерхівок.
Це потребує додаткового часу на їх виявлення та знищення. Протидиверсійні заходи Сил оборони України тривають
Раніше керівинк Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що окупанти не контролюють Сіверськ, російські пропагандисти називають "контролем" захід у місто штурмових груп.