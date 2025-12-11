Противник пытается инфильтрироваться в Северск малыми группами - УВ "Восток"
Киев • УНН
Враг пытается инфильтрироваться в Северск малыми группами, используя неблагоприятные погодные условия. Большинство этих подразделений уничтожается на подходах, но отдельным штурмовикам удается скрываться в подвалах многоэтажек.
Враг пытается инфильтрироваться в Северск малыми группами, пользуясь неблагоприятными погодными условиями, передает УНН со ссылкой на Группировку войск "Восток".
По данным УВ "Восток", отдельным вражеским штурмовикам удается скрываться в подвалах многоэтажек.
Это требует дополнительного времени на их выявление и уничтожение. Противодиверсионные мероприятия Сил обороны Украины продолжаются.
Напомним
Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко сообщил, что оккупанты не контролируют Северск, российские пропагандисты называют "контролем" заход в город штурмовых групп.