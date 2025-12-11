Противник пытается инфильтрироваться в Северск малыми группами - УВ "Восток"

$42.280.10
49.220.12
ukenru
11:59 • 5768 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 6368 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 10022 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 12501 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 27621 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 20233 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 20983 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 28540 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 42580 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 36933 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
95%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США11 декабря, 02:57 • 33782 просмотра
ЦПД: контрразведка Германии фиксирует рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ11 декабря, 03:31 • 15557 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo11 декабря, 04:03 • 29751 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД10:02 • 8816 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 14158 просмотра
публикации
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 14716 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 27657 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 41311 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 42573 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 49569 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 6372 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 22728 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 28482 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 24583 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 32899 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Фильм

Противник пытается инфильтрироваться в Северск малыми группами - УВ "Восток"

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Враг пытается инфильтрироваться в Северск малыми группами, используя неблагоприятные погодные условия. Большинство этих подразделений уничтожается на подходах, но отдельным штурмовикам удается скрываться в подвалах многоэтажек.

Противник пытается инфильтрироваться в Северск малыми группами - УВ "Восток"

Враг пытается инфильтрироваться в Северск малыми группами, пользуясь неблагоприятными погодными условиями, передает УНН со ссылкой на Группировку войск "Восток".

Противник пытается инфильтрироваться в Северск малыми группами, используя неблагоприятные погодные условия, однако большинство этих подразделений уничтожается еще на подходах.

- говорится в сообщении.

По данным УВ "Восток", отдельным вражеским штурмовикам удается скрываться в подвалах многоэтажек.

Это требует дополнительного времени на их выявление и уничтожение. Противодиверсионные мероприятия Сил обороны Украины продолжаются.

- указано в сообщении.

Оккупанты затягивают пехоту в Северск - DeepState09.12.25, 04:27 • 4147 просмотров

Напомним

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко сообщил, что оккупанты не контролируют Северск, российские пропагандисты называют "контролем" заход в город штурмовых групп.

Антонина Туманова

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Столкновения
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Северск