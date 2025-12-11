Противник пытается инфильтрироваться в Северск малыми группами - УВ "Восток"

Враг пытается инфильтрироваться в Северск малыми группами, пользуясь неблагоприятными погодными условиями, передает УНН со ссылкой на Группировку войск "Восток".

Противник пытается инфильтрироваться в Северск малыми группами, используя неблагоприятные погодные условия, однако большинство этих подразделений уничтожается еще на подходах. - говорится в сообщении.

По данным УВ "Восток", отдельным вражеским штурмовикам удается скрываться в подвалах многоэтажек.

Это требует дополнительного времени на их выявление и уничтожение. Противодиверсионные мероприятия Сил обороны Украины продолжаются. - указано в сообщении.

Оккупанты затягивают пехоту в Северск - DeepState

Напомним

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко сообщил, что оккупанты не контролируют Северск, российские пропагандисты называют "контролем" заход в город штурмовых групп.