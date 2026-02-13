$42.990.04
Ексклюзив
11:25 • 5974 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 14442 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 16467 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 17156 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 30890 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 55805 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 39207 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 53354 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 36081 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 27920 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
Прокурор САП направив до суду справу про розкрадання 128,2 млн гривень у Харкові

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Прокурор САП передав до суду обвинувальний акт щодо групи, яка заволоділа 128,2 млн грн, призначених для відновлення інфраструктури Харкова. Серед розкрадених коштів 22 млн грн були від Світового Банку.

Прокурор САП направив до суду справу про розкрадання 128,2 млн гривень у Харкові

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України направив до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи. Їх підозрюють у причетності до заволодіння мільйонними коштами, у тому числі міжнародних партнерів, що призначалися для відновлення критичної інфраструктури міста Харкова. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

Деталі

Слідство встановило, що з квітня 2022 року фігуранти заволоділи грошовими коштами комунального підприємства й коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що призначалися для відновлення і розвитку міської інфраструктури Харківщини.

Підозрюваними є один із впливових бізнесменів, а також службові особи КП "Харківські теплові мережі". Серед них - перший заступник гендиректора підприємства: також до групи увійшла низка підконтрольних фізичних осіб.

Зловмисники домоглися укладення з підконтрольними компаніями прямих договорів на постачання до КП "Харківські теплові мережі" трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому учасники оборудки не погребували скористатися умовами воєнного стану як приводом не проводити відкриті торги

 - заявили в САП.

За даними слідства, підконтрольний "переможець" закупівель через низку фірм-посередників забезпечував придбання продукції безпосередньо у виробника та перепродавав комунальному підприємству за значно завищеними цінами.

Під час таких оборудок фігуранти використовували підроблені документи та забезпечувалось документальне обґрунтування штучного завищення цін на продукцію, що постачалася.

Унаслідок здійснення таких закупівель комунальне підприємство зазнало збитків на суму 128,2 млн грн, якою учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. Зауважимо, що частина цих коштів, а саме 22 млн грн, була надана Світовим Банком (Міжнародний банк реконструкції та відродження) та призначалася для розвитку міської інфраструктури

- йдеться в повідомленні САП.

Дії злочинців кваліфіковані за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів);
    • ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
      • ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією).

        Нагадаємо

        Правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння врожаєм соняшнику та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України. До організації оборудки причетні народний депутат, якого раніше вже обвинувачували в одержанні хабаря у 85 тисяч доларів від аграрія, а також депутат Київської обласної ради.

        Євген Устименко

        СуспільствоКримінал
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Світовий банк
        Національне антикорупційне бюро України
        Харків