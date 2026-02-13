Прокурор САП направив до суду справу про розкрадання 128,2 млн гривень у Харкові

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України направив до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи. Їх підозрюють у причетності до заволодіння мільйонними коштами, у тому числі міжнародних партнерів, що призначалися для відновлення критичної інфраструктури міста Харкова. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

Слідство встановило, що з квітня 2022 року фігуранти заволоділи грошовими коштами комунального підприємства й коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що призначалися для відновлення і розвитку міської інфраструктури Харківщини.

Підозрюваними є один із впливових бізнесменів, а також службові особи КП "Харківські теплові мережі". Серед них - перший заступник гендиректора підприємства: також до групи увійшла низка підконтрольних фізичних осіб.

Зловмисники домоглися укладення з підконтрольними компаніями прямих договорів на постачання до КП "Харківські теплові мережі" трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому учасники оборудки не погребували скористатися умовами воєнного стану як приводом не проводити відкриті торги

За даними слідства, підконтрольний "переможець" закупівель через низку фірм-посередників забезпечував придбання продукції безпосередньо у виробника та перепродавав комунальному підприємству за значно завищеними цінами.

Під час таких оборудок фігуранти використовували підроблені документи та забезпечувалось документальне обґрунтування штучного завищення цін на продукцію, що постачалася.

Унаслідок здійснення таких закупівель комунальне підприємство зазнало збитків на суму 128,2 млн грн, якою учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. Зауважимо, що частина цих коштів, а саме 22 млн грн, була надана Світовим Банком (Міжнародний банк реконструкції та відродження) та призначалася для розвитку міської інфраструктури