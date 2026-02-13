Хищение более 128 млн грн на восстановлении Харькова - дело направлено в суд

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины направил в суд обвинительный акт в отношении участников организованной группы. Их подозревают в причастности к завладению миллионными средствами, в том числе международных партнеров, предназначавшимися для восстановления критической инфраструктуры города Харькова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Следствие установило, что с апреля 2022 года фигуранты завладели денежными средствами коммунального предприятия и средствами Международного банка реконструкции и развития, предназначавшимися для восстановления и развития городской инфраструктуры Харьковщины.

Подозреваемыми являются один из влиятельных бизнесменов, а также должностные лица КП "Харьковские тепловые сети". Среди них - первый заместитель гендиректора предприятия: также в группу вошел ряд подконтрольных физических лиц.

Злоумышленники добились заключения с подконтрольными компаниями прямых договоров на поставку в КП "Харьковские тепловые сети" трубной продукции, окон и технической соли. При этом участники сделки не погнушались воспользоваться условиями военного положения как поводом не проводить открытые торги

По данным следствия, подконтрольный "победитель" закупок через ряд фирм-посредников обеспечивал приобретение продукции непосредственно у производителя и перепродавал коммунальному предприятию по значительно завышенным ценам.

Во время таких сделок фигуранты использовали поддельные документы и обеспечивалось документальное обоснование искусственного завышения цен на поставляемую продукцию.

В результате осуществления таких закупок коммунальное предприятие понесло убытки на сумму 128,2 млн грн, которой участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению. Отметим, что часть этих средств, а именно 22 млн грн, была предоставлена Всемирным Банком (Международный банк реконструкции и развития) и предназначалась для развития городской инфраструктуры