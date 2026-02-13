Хищение более 128 млн грн на восстановлении Харькова - дело направлено в суд
Киев • УНН
Прокурор САП передал в суд обвинительный акт в отношении группы, которая завладела 128,2 млн грн, предназначенных для восстановления инфраструктуры Харькова. Среди похищенных средств 22 млн грн были от Всемирного банка.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины направил в суд обвинительный акт в отношении участников организованной группы. Их подозревают в причастности к завладению миллионными средствами, в том числе международных партнеров, предназначавшимися для восстановления критической инфраструктуры города Харькова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.
Детали
Следствие установило, что с апреля 2022 года фигуранты завладели денежными средствами коммунального предприятия и средствами Международного банка реконструкции и развития, предназначавшимися для восстановления и развития городской инфраструктуры Харьковщины.
Подозреваемыми являются один из влиятельных бизнесменов, а также должностные лица КП "Харьковские тепловые сети". Среди них - первый заместитель гендиректора предприятия: также в группу вошел ряд подконтрольных физических лиц.
Злоумышленники добились заключения с подконтрольными компаниями прямых договоров на поставку в КП "Харьковские тепловые сети" трубной продукции, окон и технической соли. При этом участники сделки не погнушались воспользоваться условиями военного положения как поводом не проводить открытые торги
По данным следствия, подконтрольный "победитель" закупок через ряд фирм-посредников обеспечивал приобретение продукции непосредственно у производителя и перепродавал коммунальному предприятию по значительно завышенным ценам.
Во время таких сделок фигуранты использовали поддельные документы и обеспечивалось документальное обоснование искусственного завышения цен на поставляемую продукцию.
В результате осуществления таких закупок коммунальное предприятие понесло убытки на сумму 128,2 млн грн, которой участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению. Отметим, что часть этих средств, а именно 22 млн грн, была предоставлена Всемирным Банком (Международный банк реконструкции и развития) и предназначалась для развития городской инфраструктуры
Действия преступников квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 4 ст. 358 (Подделка документов);
- ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 2 ст. 28 (Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией).
Напомним
Правоохранители разоблачили масштабную схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. К организации сделки причастны народный депутат, которого ранее уже обвиняли в получении взятки в 85 тысяч долларов от агрария, а также депутат Киевского областного совета.