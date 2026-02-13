$42.990.04
Хищение более 128 млн грн на восстановлении Харькова - дело направлено в суд

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Прокурор САП передал в суд обвинительный акт в отношении группы, которая завладела 128,2 млн грн, предназначенных для восстановления инфраструктуры Харькова. Среди похищенных средств 22 млн грн были от Всемирного банка.

Хищение более 128 млн грн на восстановлении Харькова - дело направлено в суд

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины направил в суд обвинительный акт в отношении участников организованной группы. Их подозревают в причастности к завладению миллионными средствами, в том числе международных партнеров, предназначавшимися для восстановления критической инфраструктуры города Харькова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Детали

Следствие установило, что с апреля 2022 года фигуранты завладели денежными средствами коммунального предприятия и средствами Международного банка реконструкции и развития, предназначавшимися для восстановления и развития городской инфраструктуры Харьковщины.

Подозреваемыми являются один из влиятельных бизнесменов, а также должностные лица КП "Харьковские тепловые сети". Среди них - первый заместитель гендиректора предприятия: также в группу вошел ряд подконтрольных физических лиц.

Злоумышленники добились заключения с подконтрольными компаниями прямых договоров на поставку в КП "Харьковские тепловые сети" трубной продукции, окон и технической соли. При этом участники сделки не погнушались воспользоваться условиями военного положения как поводом не проводить открытые торги

 - заявили в САП.

По данным следствия, подконтрольный "победитель" закупок через ряд фирм-посредников обеспечивал приобретение продукции непосредственно у производителя и перепродавал коммунальному предприятию по значительно завышенным ценам.

Во время таких сделок фигуранты использовали поддельные документы и обеспечивалось документальное обоснование искусственного завышения цен на поставляемую продукцию.

В результате осуществления таких закупок коммунальное предприятие понесло убытки на сумму 128,2 млн грн, которой участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению. Отметим, что часть этих средств, а именно 22 млн грн, была предоставлена Всемирным Банком (Международный банк реконструкции и развития) и предназначалась для развития городской инфраструктуры

- говорится в сообщении САП.

Действия преступников квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 358 (Подделка документов);
    • ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
      • ч. 2 ст. 28 (Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией).

        Напомним

        Правоохранители разоблачили масштабную схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. К организации сделки причастны народный депутат, которого ранее уже обвиняли в получении взятки в 85 тысяч долларов от агрария, а также депутат Киевского областного совета.

        Евгений Устименко

