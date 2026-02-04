Правоохоронці викрили схему заволодіння агропродукцією майже на 30 млн грн: підозрюють нардепа та депутата облради
Київ • УНН
Правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння врожаєм соняшнику та кукурудзи державних установ. До організації оборудки причетні народний депутат та депутат Київської обласної ради, завдано збитків на майже 30 млн гривень.
Правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння врожаєм соняшнику та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України. Про це повідомляє НАБУ, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, до організації оборудки причетні народний депутат, якого раніше вже обвинувачували в одержанні хабаря у 85 тисяч доларів від аграрія, а також депутат Київської обласної ради.
У 2021 році нардеп у змові з директором одного з дослідних господарств та пособником організували збір і вивезення врожаю на приватні зернові склади в Чернігівській та Полтавській областях. Йдеться про понад 990 тонн соняшнику та близько 1,4 тисячі тонн кукурудзи загальною вартістю 27,3 млн гривень.
У 2022 році аналогічну схему реалізували на базі однієї з дослідних станцій. Цього разу на підконтрольні склади вивезли ще 203 тонни соняшнику.
Для приховування злочину фактичну кількість зібраної агропродукції не відображали у товаросупровідних документах.
У результаті за двома епізодами державі завдали збитків майже на 30 млн гривень.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.
