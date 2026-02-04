Правоохранители разоблачили схему завладения агропродукцией почти на 30 млн грн: подозревают нардепа и депутата облсовета

$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 8490 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 13265 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 9978 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 13843 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 28810 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 45979 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 37386 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36534 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33692 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21253 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
68%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые домаPhoto4 февраля, 04:32 • 11991 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"4 февраля, 05:00 • 13091 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 25419 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo4 февраля, 06:41 • 13174 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33 • 30594 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 9208 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 46320 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 47932 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 86686 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 95129 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Кир Стармер
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Донецкая область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 20694 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 20772 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 23764 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 30549 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 40822 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Правоохранители разоблачили схему завладения агропродукцией почти на 30 млн грн: подозревают нардепа и депутата облсовета

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Правоохранители разоблачили масштабную схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений. К организации сделки причастны народный депутат и депутат Киевского областного совета, нанесен ущерб на почти 30 млн гривен.

Правоохранители разоблачили схему завладения агропродукцией почти на 30 млн грн: подозревают нардепа и депутата облсовета

Правоохранители разоблачили масштабную схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. Об этом сообщает НАБУ, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, к организации сделки причастны народный депутат, которого ранее уже обвиняли в получении взятки в 85 тысяч долларов от агрария, а также депутат Киевского областного совета.

В 2021 году нардеп в сговоре с директором одного из опытных хозяйств и пособником организовали сбор и вывоз урожая на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях. Речь идет о более чем 990 тоннах подсолнечника и около 1,4 тысячи тонн кукурузы общей стоимостью 27,3 млн гривен.

В 2022 году аналогичную схему реализовали на базе одной из опытных станций. На этот раз на подконтрольные склады вывезли еще 203 тонны подсолнечника.

Для сокрытия преступления фактическое количество собранной агропродукции не отражали в товаросопроводительных документах.

В результате по двум эпизодам государству нанесли ущерб почти на 30 млн гривен.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Напомним

За экс-главу ГПСУ Сергея Дейнеко, подозреваемого в систематическом взяточничестве, внесли залог 10 млн гривен. НАБУ и САП разоблачили его и действующего должностного лица ГПСУ на получении неправомерной выгоды.

Андрей Тимощенков

ПолитикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Полтавская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Черниговская область