Правоохранители разоблачили схему завладения агропродукцией почти на 30 млн грн: подозревают нардепа и депутата облсовета
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили масштабную схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений. К организации сделки причастны народный депутат и депутат Киевского областного совета, нанесен ущерб на почти 30 млн гривен.
Правоохранители разоблачили масштабную схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. Об этом сообщает НАБУ, пишет УНН.
Подробности
По данным следствия, к организации сделки причастны народный депутат, которого ранее уже обвиняли в получении взятки в 85 тысяч долларов от агрария, а также депутат Киевского областного совета.
В 2021 году нардеп в сговоре с директором одного из опытных хозяйств и пособником организовали сбор и вывоз урожая на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях. Речь идет о более чем 990 тоннах подсолнечника и около 1,4 тысячи тонн кукурузы общей стоимостью 27,3 млн гривен.
В 2022 году аналогичную схему реализовали на базе одной из опытных станций. На этот раз на подконтрольные склады вывезли еще 203 тонны подсолнечника.
Для сокрытия преступления фактическое количество собранной агропродукции не отражали в товаросопроводительных документах.
В результате по двум эпизодам государству нанесли ущерб почти на 30 млн гривен.
Сейчас фигурантам сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются.
