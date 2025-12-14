Президент заявив, що у разі провалу мирних переговорів Україна шукатиме інший шлях
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна шукатиме інший шлях для завершення війни з росією, якщо мирні переговори не дадуть результатів. Він наголосив на необхідності реалістичного підходу до мирного процесу, зазначивши, що фінансова підтримка від партнерів ЄС продовжує надходити.
Україна не розглядає поразку мирного процесу як кінець шляху до завершення війни з росією. Про це президент Володимир Зеленський заявив у спілкуванні з медіа, пише УНН.
Деталі
Він зазначив, що необхідно ставитися реалістично до мирного процесу, але якщо не виходить мирне врегулювання цієї війни, то треба брати себе в руки, знаходити інший шлях.
Ми не можемо собі дозволити думати про це. Я розумію, що ми повинні до всього ставитись реалістично. Якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію, це як біг на велику дистанцію, як марафон. Треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилась
Водночас Глава держави додав, що фінансова підтримка від партнерів ЄС продовжує надходити – є 30 двосторонніх договорів.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що мирний план не задовольнить усіх, оскільки містить компроміси. Він наголосив на важливості справедливості для України та дієвості плану, щоб уникнути нової агресії росії.