В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 28212 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 52231 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 37479 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 37321 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 30793 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19452 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18647 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16349 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 14332 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
Президент заявив, що у разі провалу мирних переговорів Україна шукатиме інший шлях

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна шукатиме інший шлях для завершення війни з росією, якщо мирні переговори не дадуть результатів. Він наголосив на необхідності реалістичного підходу до мирного процесу, зазначивши, що фінансова підтримка від партнерів ЄС продовжує надходити.

Президент заявив, що у разі провалу мирних переговорів Україна шукатиме інший шлях

Україна не розглядає поразку мирного процесу як кінець шляху до завершення війни з росією. Про це президент Володимир Зеленський заявив у спілкуванні з медіа, пише УНН.

Деталі

Він зазначив, що необхідно ставитися реалістично до мирного процесу, але якщо не виходить мирне врегулювання цієї війни, то треба брати себе в руки, знаходити інший шлях.

Ми не можемо собі дозволити думати про це. Я розумію, що ми повинні до всього ставитись реалістично. Якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію, це як біг на велику дистанцію, як марафон. Треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилась

- заявив Зеленський журналістам.

Водночас Глава держави додав, що фінансова підтримка від партнерів ЄС продовжує надходити – є 30 двосторонніх договорів.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що мирний план не задовольнить усіх, оскільки містить компроміси. Він наголосив на важливості справедливості для України та дієвості плану, щоб уникнути нової агресії росії.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна