Президент заявил, что в случае провала мирных переговоров Украина будет искать другой путь
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет искать другой путь для завершения войны с россией, если мирные переговоры не дадут результатов. Он подчеркнул необходимость реалистичного подхода к мирному процессу, отметив, что финансовая поддержка от партнеров ЕС продолжает поступать.
Украина не рассматривает поражение мирного процесса как конец пути к завершению войны с россией. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в общении с медиа, пишет УНН.
Подробности
Он отметил, что необходимо относиться реалистично к мирному процессу, но если не получается мирное урегулирование этой войны, то нужно брать себя в руки, находить другой путь.
Мы не можем себе позволить думать об этом. Я понимаю, что мы должны ко всему относиться реалистично. Если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию этой войны, окончание давления на Россию, это как бег на большую дистанцию, как марафон. Надо брать себя в руки, находить другой путь и снова делать все, чтобы эта война закончилась
В то же время Глава государства добавил, что финансовая поддержка от партнеров ЕС продолжает поступать – есть 30 двусторонних договоров.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что мирный план не удовлетворит всех, поскольку содержит компромиссы. Он подчеркнул важность справедливости для Украины и действенности плана, чтобы избежать новой агрессии России.