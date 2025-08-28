Офіс Генерального прокурора повідомив про нову підозру російському бізнесмену Євгену Гінеру – президенту футбольного клубу ЦСКА (москва). Слідство встановило, що він через підконтрольну компанію постачав електроенергію окупаційній адміністрації та силовим структурам рф у Криму. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Після захоплення півострова енергопідприємство гінера формально перереєстрували у Херсоні, а у Севастополі створили "філію", яку внесли до реєстрів псевдовлади росії. Саме через неї у 2015–2016 роках було підписано щонайменше 20 контрактів на постачання електроенергії.

Світло отримували не лише окупаційні адміністрації, а й фсб, Чорноморський флот, "уряд Севастополя", суди, прокуратура, МВС, митниця та податкові органи рф.

Загальна вартість контрактів перевищила 206 млн російських рублів (понад 79 млн грн за курсом того часу). Фактично підозрюваний системно забезпечував ресурсами окупантів, сприяючи утвердженню й функціонуванню незаконної влади рф на українській території – заявили в Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці зазначають: Гінер системно забезпечував окупантів ресурсами, допомагаючи утвердженню та функціонуванню незаконної влади рф у Криму.

До цієї схеми він залучив ще чотирьох спільників. Усім їм повідомлено про підозру, один із них уже засуджений обвинувальним вироком, який набрав чинності.

Нагадаємо

Декілька років тому, олігарху володимира путіна, президенту футбольного клубу "ЦСКА" євгенію гінеру вже була повідомлена підозра. Фтубольному функцонеру з рф оголошувалась підозра в "пособництві вчиненню дій з метою зміни меж території та держкордону України".