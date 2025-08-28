$41.320.08
13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 1604 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 18564 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 58817 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 88833 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 84759 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 107971 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 78952 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 80658 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 225508 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
Президент ЦСКА Гінер підозрюється у забезпеченні світлом окупаційних структур Криму

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Офіс Генпрокурора повідомив про нову підозру Євгену Гінеру, президенту ФК ЦСКА. Його компанія постачала електроенергію окупаційній адміністрації та силовим структурам рф у Криму на суму понад 206 млн рублів.

Президент ЦСКА Гінер підозрюється у забезпеченні світлом окупаційних структур Криму

Офіс Генерального прокурора повідомив про нову підозру російському бізнесмену Євгену Гінеру – президенту футбольного клубу ЦСКА (москва). Слідство встановило, що він через підконтрольну компанію постачав електроенергію окупаційній адміністрації та силовим структурам рф у Криму. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Після захоплення півострова енергопідприємство гінера формально перереєстрували у Херсоні, а у Севастополі створили "філію", яку внесли до реєстрів псевдовлади росії. Саме через неї у 2015–2016 роках було підписано щонайменше 20 контрактів на постачання електроенергії.

Світло отримували не лише окупаційні адміністрації, а й фсб, Чорноморський флот, "уряд Севастополя", суди, прокуратура, МВС, митниця та податкові органи рф.

Загальна вартість контрактів перевищила 206 млн російських рублів (понад 79 млн грн за курсом того часу). Фактично підозрюваний системно забезпечував ресурсами окупантів, сприяючи утвердженню й функціонуванню незаконної влади рф на українській території

– заявили в Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці зазначають: Гінер системно забезпечував окупантів ресурсами, допомагаючи утвердженню та функціонуванню незаконної влади рф у Криму.

До цієї схеми він залучив ще чотирьох спільників. Усім їм повідомлено про підозру, один із них уже засуджений обвинувальним вироком, який набрав чинності.

Нагадаємо

Декілька років тому, олігарху володимира путіна, президенту футбольного клубу "ЦСКА" євгенію гінеру вже була повідомлена підозра. Фтубольному функцонеру з рф оголошувалась підозра в "пособництві вчиненню дій з метою зміни меж території та держкордону України".

Степан Гафтко

