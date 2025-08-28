Президент ЦСКА Гинер подозревается в обеспечении светом оккупационных структур Крыма

Офис Генерального прокурора сообщил о новом подозрении российскому бизнесмену Евгению Гинеру – президенту футбольного клуба ЦСКА (Москва). Следствие установило, что он через подконтрольную компанию поставлял электроэнергию оккупационной администрации и силовым структурам РФ в Крыму. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

После захвата полуострова энергопредприятие Гинера формально перерегистрировали в Херсоне, а в Севастополе создали "филиал", который внесли в реестры псевдовласти России. Именно через него в 2015–2016 годах было подписано не менее 20 контрактов на поставку электроэнергии.

Свет получали не только оккупационные администрации, но и ФСБ, Черноморский флот, "правительство Севастополя", суды, прокуратура, МВД, таможня и налоговые органы РФ.

Общая стоимость контрактов превысила 206 млн российских рублей (более 79 млн грн по курсу того времени). Фактически подозреваемый системно обеспечивал ресурсами оккупантов, способствуя утверждению и функционированию незаконной власти РФ на украинской территории – заявили в Офисе Генпрокурора.

Правоохранители отмечают: Гинер системно обеспечивал оккупантов ресурсами, помогая утверждению и функционированию незаконной власти РФ в Крыму.

К этой схеме он привлек еще четырех сообщников. Всем им сообщено о подозрении, один из них уже осужден обвинительным приговором, который вступил в силу.

Напомним

Несколько лет назад, олигарху Владимира Путина, президенту футбольного клуба "ЦСКА" Евгению Гинеру уже было сообщено подозрение. Футбольному функционеру из РФ объявлялось подозрение в "пособничестве совершению действий с целью изменения границ территории и госграницы Украины".