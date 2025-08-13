$41.450.06
12 серпня, 17:43 • 16140 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 41887 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 34423 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 60333 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 36274 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 38533 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 105132 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 97927 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 96360 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 45531 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Президент Румунії восени відвідає Київ

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент Румунії Нікушор Дан восені відвідає Київ на запрошення Володимира Зеленського. Румунія підтримує Україну в досягненні справедливого миру та її суверенітету.

Президент Румунії восени відвідає Київ

Президент Румунії Нікушор Дан восени планує відвідати Київ на запрошення українського колеги Володимира Зеленського. Про  це інформує УНН з посиланням на сторінку Нікушора Дана у соцмережі Х.

Я прийняв запрошення президента @ZelenskyyUA відвідати Київ цієї осені

- йдеться у дописі Президента Румунії.

Нікушор Дан наголосив на необхідності тривалого миру в Україні та припиненню щоденних обстрілів росії.

За його словами, Румунія підтримує і зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню, а мир має бути досягнутий за столом переговорів з Україною.

Угода має бути справедливою, довготривалою та сталою. Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Як сусід та партнер, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну в усіх зусиллях щодо досягнення справедливого миру для народу України

- написав Нікушор Дан.

Він зазначив, що безпека України тісно пов'язана з безпекою Чорного моря та безпекою Європи.

Нагадаємо

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе відвідає Київ для зустрічі з Президентом Зеленським. Візит відбудеться напередодні Дня Незалежності України.

Україна, Молдова та Румунія створюють новий формат співпраці: МОЗ озвучило деталі08.08.25, 17:49 • 4394 перегляди

Віта Зеленецька

