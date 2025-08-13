Президент Румунії восени відвідає Київ

Президент Румунії Нікушор Дан восени планує відвідати Київ на запрошення українського колеги Володимира Зеленського. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Нікушора Дана у соцмережі Х.

Я прийняв запрошення президента @ZelenskyyUA відвідати Київ цієї осені - йдеться у дописі Президента Румунії.

Нікушор Дан наголосив на необхідності тривалого миру в Україні та припиненню щоденних обстрілів росії.

За його словами, Румунія підтримує і зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню, а мир має бути досягнутий за столом переговорів з Україною.

Угода має бути справедливою, довготривалою та сталою. Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Як сусід та партнер, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну в усіх зусиллях щодо досягнення справедливого миру для народу України - написав Нікушор Дан.

Він зазначив, що безпека України тісно пов'язана з безпекою Чорного моря та безпекою Європи.

