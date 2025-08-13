Президент Румунії восени відвідає Київ
Київ • УНН
Президент Румунії Нікушор Дан восені відвідає Київ на запрошення Володимира Зеленського. Румунія підтримує Україну в досягненні справедливого миру та її суверенітету.
Президент Румунії Нікушор Дан восени планує відвідати Київ на запрошення українського колеги Володимира Зеленського. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Нікушора Дана у соцмережі Х.
Я прийняв запрошення президента @ZelenskyyUA відвідати Київ цієї осені
Нікушор Дан наголосив на необхідності тривалого миру в Україні та припиненню щоденних обстрілів росії.
За його словами, Румунія підтримує і зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню, а мир має бути досягнутий за столом переговорів з Україною.
Угода має бути справедливою, довготривалою та сталою. Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Як сусід та партнер, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну в усіх зусиллях щодо досягнення справедливого миру для народу України
Він зазначив, що безпека України тісно пов'язана з безпекою Чорного моря та безпекою Європи.
Нагадаємо
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе відвідає Київ для зустрічі з Президентом Зеленським. Візит відбудеться напередодні Дня Незалежності України.
