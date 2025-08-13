Президент Румынии осенью посетит Киев

Президент Румынии Никушор Дан осенью планирует посетить Киев по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Никушора Дана в соцсети Х.

Я принял приглашение президента @ZelenskyyUA посетить Киев этой осенью - говорится в сообщении Президента Румынии.

Никушор Дан подчеркнул необходимость длительного мира в Украине и прекращения ежедневных обстрелов России.

По его словам, Румыния поддерживает и усилия президента США Дональда Трампа по прекращению огня, а мир должен быть достигнут за столом переговоров с Украиной.

Соглашение должно быть справедливым, долгосрочным и устойчивым. Румыния поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Как сосед и партнер, Румыния будет продолжать поддерживать Украину во всех усилиях по достижению справедливого мира для народа Украины - написал Никушор Дан.

Он отметил, что безопасность Украины тесно связана с безопасностью Черного моря и безопасностью Европы.

Напомним

