12 августа, 17:43 • 16957 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 43285 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 35094 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 61849 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 36749 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 38756 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 105681 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 98070 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 96470 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 45650 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Президент Румынии осенью посетит Киев

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Президент Румынии Никушор Дан осенью посетит Киев по приглашению Владимира Зеленского. Румыния поддерживает Украину в достижении справедливого мира и ее суверенитета.

Президент Румынии осенью посетит Киев

Президент Румынии Никушор Дан осенью планирует посетить Киев по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Никушора Дана в соцсети Х.

Я принял приглашение президента @ZelenskyyUA посетить Киев этой осенью

- говорится в сообщении Президента Румынии.

Никушор Дан подчеркнул необходимость длительного мира в Украине и прекращения ежедневных обстрелов России.

По его словам, Румыния поддерживает и усилия президента США Дональда Трампа по прекращению огня, а мир должен быть достигнут за столом переговоров с Украиной.

Соглашение должно быть справедливым, долгосрочным и устойчивым. Румыния поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Как сосед и партнер, Румыния будет продолжать поддерживать Украину во всех усилиях по достижению справедливого мира для народа Украины

- написал Никушор Дан.

Он отметил, что безопасность Украины тесно связана с безопасностью Черного моря и безопасностью Европы.

Напомним

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе посетит Киев для встречи с Президентом Зеленским. Визит состоится накануне Дня Независимости Украины.

Украина, Молдова и Румыния создают новый формат сотрудничества: Минздрав озвучил детали08.08.25, 17:49 • 4398 просмотров

Вита Зеленецкая

политика
Никушор Дан
Совет Европы
Дональд Трамп
Румыния
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев