Генсек Ради Європи заявив, що днями прибуде до Києва
Київ • УНН
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе відвідає Київ для зустрічі з Президентом Зеленським. Візит відбудеться напередодні Дня Незалежності України.
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що днями відвідає Київ та зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Наступними днями я зустрінуся з Президентом Зеленським у Києві напередодні Дня Незалежності України, щоб просувати та зміцнювати нашу співпрацю в рамках Плану дій, який спрямовує відновлення України в галузі демократії, прав людини та верховенства права
Генсек Ради європи наголосив, що війна в Україні має закінчитися — і вона має закінчитися справедливо. Основи міжнародного порядку, заснованого на правилах, побудованого після Другої світової війни, повинні витримати.
Коли погляди всього світу звернуться до мирних переговорів на Алясці в п’ятницю, перед нами постане одне питання: чи буде мир в Україні побудований на справедливості, чи сформований поступками агресії? Межа між прагматизмом і справедливістю тонка, і зусилля президента Трампа зупинити вбивства, не поступаючись при цьому агресії, заслуговують на похвалу. Позиція Ради Європи чітка: мир має бути сталим і справедливим — і він має бути укладений з Україною
Нагадаємо
Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.
Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.