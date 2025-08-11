Генсек Совета Европы заявил, что на днях прибудет в Киев

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что на днях посетит Киев и встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

В ближайшие дни я встречусь с Президентом Зеленским в Киеве накануне Дня Независимости Украины, чтобы продвигать и укреплять наше сотрудничество в рамках Плана действий, который направляет восстановление Украины в области демократии, прав человека и верховенства права - подчеркнул Берсе.

Генсек Совета Европы подчеркнул, что война в Украине должна закончиться — и она должна закончиться справедливо. Основы международного порядка, основанного на правилах, построенного после Второй мировой войны, должны выдержать.

Когда взгляды всего мира обратятся к мирным переговорам на Аляске в пятницу, перед нами встанет один вопрос: будет ли мир в Украине построен на справедливости, или сформирован уступками агрессии? Граница между прагматизмом и справедливостью тонка, и усилия президента Трампа остановить убийства, не уступая при этом агрессии, заслуживают похвалы. Позиция Совета Европы четкая: мир должен быть устойчивым и справедливым — и он должен быть заключен с Украиной - резюмировал Берсе.

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне рф против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.