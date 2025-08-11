Генсек Совета Европы заявил, что на днях прибудет в Киев

$41.390.07
Эксклюзив
16:37 • 27284 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 59586 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 113360 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 103751 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 73485 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 124294 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 125662 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 105524 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73109 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 124808 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

ЕС планирует стратегию влияния на саммит Трампа и путина на Аляске - Politico
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взятке
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно
Уникальный дрон с ИИ для поражения целей на 50+ км: Федоров показал, как работает разработка "Тройки"
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 27251 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 59538 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 113300 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 96638 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 106233 просмотра
УНН Lite
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 113300 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 109029 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 223952 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 370566 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 272345 просмотра
Генсек Совета Европы заявил, что на днях прибудет в Киев

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе посетит Киев для встречи с Президентом Зеленским. Визит состоится накануне Дня Независимости Украины.

Генсек Совета Европы заявил, что на днях прибудет в Киев

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что на днях посетит Киев и встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

В ближайшие дни я встречусь с Президентом Зеленским в Киеве накануне Дня Независимости Украины, чтобы продвигать и укреплять наше сотрудничество в рамках Плана действий, который направляет восстановление Украины в области демократии, прав человека и верховенства права 

- подчеркнул Берсе.

Генсек Совета Европы подчеркнул, что война в Украине должна закончиться — и она должна закончиться справедливо. Основы международного порядка, основанного на правилах, построенного после Второй мировой войны, должны выдержать.

Когда взгляды всего мира обратятся к мирным переговорам на Аляске в пятницу, перед нами встанет один вопрос: будет ли мир в Украине построен на справедливости, или сформирован уступками агрессии? Граница между прагматизмом и справедливостью тонка, и усилия президента Трампа остановить убийства, не уступая при этом агрессии, заслуживают похвалы. Позиция Совета Европы четкая: мир должен быть устойчивым и справедливым — и он должен быть заключен с Украиной 

- резюмировал Берсе.

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне рф против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.

политика
Аляска
Совет Европы
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Киев