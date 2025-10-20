$41.730.10
48.760.24
ukenru
08:37 • 3436 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 15052 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 8200 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 13478 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 17681 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 22767 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 62063 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 97066 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 52937 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 47278 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
77%
749мм
Популярнi новини
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському20 жовтня, 00:21 • 28965 перегляди
Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі20 жовтня, 00:48 • 14455 перегляди
Папа Лев XIV канонізував перших святих з Венесуели: хто увійшов до лику святихPhoto20 жовтня, 01:06 • 10921 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54 • 23391 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди04:49 • 19677 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину08:22 • 15053 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 10667 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 97067 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 64693 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 143737 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Емманюель Макрон
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 52035 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 54783 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 73711 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 72689 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 98959 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
The New York Times
Золото

Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію

Київ • УНН

 • 3440 перегляди

Українські війська покращили ситуацію на Куп'янському та Сумському напрямках, а також звільнили чотири села на межі Дніпропетровської області. Президент Зеленський також зазначив, що Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot.

Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію

Українські війська покращили ситуацію на Куп'янському та Сумському напрямках. Також їм вдалося звільнити від росіян чотири села на межі Дніпропетровської області, повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Що стосується фронту. Оновлена ситуація від Головкома Олександра Сирського на сьогоднішній ранок. У Куп'янську ситуація стала кращою. Покровськ – складна ситуація, але багато робиться, щоб знищувати окупанта. На околицях Лимана – хтось розповсюджував дезінформацію постійно – але там немає "рускіх", там тільки наші війська, і всі спроби проходу "рускіх" були ліквідовані

- повідомив Зеленський.

Глава держави додав, що складна ситуація залишається на Новопавлівському напрямку. В свою чергу, на Сумському напрямку ситуація дещо покращилася.

Було, що 8 сіл вони взяли на адміністративній межі з Дніпровщиною. Потім наші відбили 4. Тепер за інші ще бʼються. Сумський напрямок – там у нас трішки краще стало

- підсумував глава держави.

Доповнення

Володимир Зеленський повідомив, що Київ та Вашингтон готують контракт на 25 систем Patriot.

"В координації з відповідними службами США ми побудували розмови з оборонними компаніями щодо ППО, готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста. Але довготривала. Є черги у виробництві. І є та кількість систем, яка потрібна якнайшвидше, а є ще та, яка потрібна довгострокова як гарантія безпеки. Це 25 систем, які потрібні. Ми багато часу були в розмовах з компаніями і в розмовах у Білому домі і особисто з Президентом. 25 систем це запит від нашої армії, хочу це підкреслити - від Повітряних Сил, саме від ППО", - розповів Зеленський.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Білий дім
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Суми
Куп'янськ
Київ