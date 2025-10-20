Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію

Українські війська покращили ситуацію на Куп'янському та Сумському напрямках. Також їм вдалося звільнити від росіян чотири села на межі Дніпропетровської області, повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Що стосується фронту. Оновлена ситуація від Головкома Олександра Сирського на сьогоднішній ранок. У Куп'янську ситуація стала кращою. Покровськ – складна ситуація, але багато робиться, щоб знищувати окупанта. На околицях Лимана – хтось розповсюджував дезінформацію постійно – але там немає "рускіх", там тільки наші війська, і всі спроби проходу "рускіх" були ліквідовані - повідомив Зеленський.

Глава держави додав, що складна ситуація залишається на Новопавлівському напрямку. В свою чергу, на Сумському напрямку ситуація дещо покращилася.

Було, що 8 сіл вони взяли на адміністративній межі з Дніпровщиною. Потім наші відбили 4. Тепер за інші ще бʼються. Сумський напрямок – там у нас трішки краще стало - підсумував глава держави.

Доповнення

Володимир Зеленський повідомив, що Київ та Вашингтон готують контракт на 25 систем Patriot.

"В координації з відповідними службами США ми побудували розмови з оборонними компаніями щодо ППО, готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста. Але довготривала. Є черги у виробництві. І є та кількість систем, яка потрібна якнайшвидше, а є ще та, яка потрібна довгострокова як гарантія безпеки. Це 25 систем, які потрібні. Ми багато часу були в розмовах з компаніями і в розмовах у Білому домі і особисто з Президентом. 25 систем це запит від нашої армії, хочу це підкреслити - від Повітряних Сил, саме від ППО", - розповів Зеленський.