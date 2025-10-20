Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию

Украинские войска улучшили ситуацию на Купянском и Сумском направлениях. Также им удалось освободить от россиян четыре села на границе Днепропетровской области, сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Что касается фронта. Обновленная ситуация от Главкома Александра Сырского на сегодняшнее утро. В Купянске ситуация стала лучше. Покровск – сложная ситуация, но многое делается, чтобы уничтожать оккупанта. В окрестностях Лимана – кто-то распространял дезинформацию постоянно – но там нет "русских", там только наши войска, и все попытки прохода "русских" были ликвидированы