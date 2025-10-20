$41.730.10
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать Донбасс
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИ
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - Зеленский
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию

Украинские войска улучшили ситуацию на Купянском и Сумском направлениях, а также освободили четыре села на границе Днепропетровской области. Президент Зеленский также отметил, что Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot.

Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию

Украинские войска улучшили ситуацию на Купянском и Сумском направлениях. Также им удалось освободить от россиян четыре села на границе Днепропетровской области, сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Что касается фронта. Обновленная ситуация от Главкома Александра Сырского на сегодняшнее утро. В Купянске ситуация стала лучше. Покровск – сложная ситуация, но многое делается, чтобы уничтожать оккупанта. В окрестностях Лимана – кто-то распространял дезинформацию постоянно – но там нет "русских", там только наши войска, и все попытки прохода "русских" были ликвидированы

- сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что сложная ситуация остается на Новопавловском направлении. В свою очередь, на Сумском направлении ситуация несколько улучшилась.

Было, что 8 сел они взяли на административной границе с Днепровщиной. Потом наши отбили 4. Теперь за остальные еще бьются. Сумское направление – там у нас немного лучше стало

- подытожил глава государства.

Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон готовят контракт на 25 систем Patriot.

"В координации с соответствующими службами США мы построили разговоры с оборонными компаниями по ПВО, готовим контракт на 25 систем Patriot. Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая. Но долговременная. Есть очереди в производстве. И есть то количество систем, которое нужно как можно быстрее, а есть еще то, которое нужно долгосрочно как гарантия безопасности. Это 25 систем, которые нужны. Мы много времени были в разговорах с компаниями и в разговорах в Белом доме и лично с Президентом. 25 систем это запрос от нашей армии, хочу это подчеркнуть - от Воздушных Сил, именно от ПВО", - рассказал Зеленский.

