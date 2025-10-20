Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
Киев • УНН
Украинские войска улучшили ситуацию на Купянском и Сумском направлениях. Также им удалось освободить от россиян четыре села на границе Днепропетровской области, сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.
Что касается фронта. Обновленная ситуация от Главкома Александра Сырского на сегодняшнее утро. В Купянске ситуация стала лучше. Покровск – сложная ситуация, но многое делается, чтобы уничтожать оккупанта. В окрестностях Лимана – кто-то распространял дезинформацию постоянно – но там нет "русских", там только наши войска, и все попытки прохода "русских" были ликвидированы
Глава государства добавил, что сложная ситуация остается на Новопавловском направлении. В свою очередь, на Сумском направлении ситуация несколько улучшилась.
Было, что 8 сел они взяли на административной границе с Днепровщиной. Потом наши отбили 4. Теперь за остальные еще бьются. Сумское направление – там у нас немного лучше стало
Дополнение
Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон готовят контракт на 25 систем Patriot.
"В координации с соответствующими службами США мы построили разговоры с оборонными компаниями по ПВО, готовим контракт на 25 систем Patriot. Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая. Но долговременная. Есть очереди в производстве. И есть то количество систем, которое нужно как можно быстрее, а есть еще то, которое нужно долгосрочно как гарантия безопасности. Это 25 систем, которые нужны. Мы много времени были в разговорах с компаниями и в разговорах в Белом доме и лично с Президентом. 25 систем это запрос от нашей армии, хочу это подчеркнуть - от Воздушных Сил, именно от ПВО", - рассказал Зеленский.