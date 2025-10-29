$42.080.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Президент ПАР сподівається на підписання торгівельної угоди зі США “досить швидко”

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив про фіналізацію переговорів щодо торговельної угоди зі США, яка має послабити високі мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа. Угода може бути укладена найближчим часом, що вплине на тисячі робочих місць в автомобільній та цитрусовій галузях.

Президент ПАР сподівається на підписання торгівельної угоди зі США “досить швидко”

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що переговори щодо нової торгівельної угоди зі США перебувають на фінальній стадії та можуть завершитися "найближчим часом". За його словами, країна прагне послабити високі мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа, пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Ми з нетерпінням чекаємо на укладення угоди досить швидко, і це може статися завтра, наступного тижня, наступного місяця. Часові рамки, коли ви маєте справу з урядами, завжди змінюються 

– сказав він журналістам у Берні в середу під час державного візиту до Швейцарії.

Рамафоса, до якого на спільній пресконференція приєдналася його швейцарська колега Карін Келлер-Саттер, заявив, що переговори зі США зараз ґрунтуються на тому, що він охарактеризував як "прогрес у досягненні чіткої угоди".

Швейцарія опинилася в подібній ситуації, адже на більшість її експорту до США діють 39% мита. Попри постійні спроби уряду досягти пом’якшення цих обмежень, домовленість про зниження мит досі залишається недосяжною.

Під час спільної пресконференції журналісти запитали президента ПАР Сиріла Рамафосу, чи може він дати пораду своїй швейцарській колезі щодо спілкування з президентом США, який раніше звинувачував його уряд у "геноциді білих фермерів".

"Ми обмінюємося нотатками", — відповів Рамафоса. "Ми обмінюємося передовим досвідом".

Коментуючи ситуацію у відносинах зі США, федеральна радниця Карін Келлер-Саттер зазначила, що переговори тривають, однак остаточне рішення залишається за американським президентом.

"Зрештою, рішення приймає президент США. Тож, можливо, просто потрібно трохи більше терпіння", — сказала вона.

Раніше Швейцарія та ПАР підтвердили готовність просувати модернізацію чинної угоди про вільну торгівлю.

"Ми сподіваємося на швидкий прогрес", – наголосила Келлер-Саттер.

За інформацією уряду Швейцарії, обсяг торгівлі між ПАР та Швейцарією становить приблизно 6,25 мільярда швейцарських франків (близько 7,8 мільярда доларів). Основу південноафриканського експорту до Швейцарії складають золото, платина, вино, фрукти та горіхи. Натомість із Швейцарії ПАР найчастіше закуповує фармацевтичну продукцію, промислове обладнання та годинники.

Доповнення

Візит Рамафоси до Швейцарії є прямим результатом туру по трьох країнах Південно-Східної Азії, під час якого він відвідав саміт у Малайзії.

ПАР прагне послабити високі тарифи, які президент Дональд Трамп запровадив на свій експорт до США у серпні, що потенційно може поставити під загрозу тисячі робочих місць в автомобільному та цитрусовому секторах найбільш промислово розвиненої економіки Африки.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Золото
Сиріл Рамафоса
Малайзія
Швейцарія
Дональд Трамп
Південно-Африканська Республіка
Сполучені Штати Америки