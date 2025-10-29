Президент ПАР сподівається на підписання торгівельної угоди зі США “досить швидко”
Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив про фіналізацію переговорів щодо торговельної угоди зі США, яка має послабити високі мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа. Угода може бути укладена найближчим часом, що вплине на тисячі робочих місць в автомобільній та цитрусовій галузях.
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що переговори щодо нової торгівельної угоди зі США перебувають на фінальній стадії та можуть завершитися "найближчим часом". За його словами, країна прагне послабити високі мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа, пише УНН із посиланням на Bloomberg.
Ми з нетерпінням чекаємо на укладення угоди досить швидко, і це може статися завтра, наступного тижня, наступного місяця. Часові рамки, коли ви маєте справу з урядами, завжди змінюються
Рамафоса, до якого на спільній пресконференція приєдналася його швейцарська колега Карін Келлер-Саттер, заявив, що переговори зі США зараз ґрунтуються на тому, що він охарактеризував як "прогрес у досягненні чіткої угоди".
Швейцарія опинилася в подібній ситуації, адже на більшість її експорту до США діють 39% мита. Попри постійні спроби уряду досягти пом’якшення цих обмежень, домовленість про зниження мит досі залишається недосяжною.
Під час спільної пресконференції журналісти запитали президента ПАР Сиріла Рамафосу, чи може він дати пораду своїй швейцарській колезі щодо спілкування з президентом США, який раніше звинувачував його уряд у "геноциді білих фермерів".
"Ми обмінюємося нотатками", — відповів Рамафоса. "Ми обмінюємося передовим досвідом".
Коментуючи ситуацію у відносинах зі США, федеральна радниця Карін Келлер-Саттер зазначила, що переговори тривають, однак остаточне рішення залишається за американським президентом.
"Зрештою, рішення приймає президент США. Тож, можливо, просто потрібно трохи більше терпіння", — сказала вона.
Раніше Швейцарія та ПАР підтвердили готовність просувати модернізацію чинної угоди про вільну торгівлю.
"Ми сподіваємося на швидкий прогрес", – наголосила Келлер-Саттер.
За інформацією уряду Швейцарії, обсяг торгівлі між ПАР та Швейцарією становить приблизно 6,25 мільярда швейцарських франків (близько 7,8 мільярда доларів). Основу південноафриканського експорту до Швейцарії складають золото, платина, вино, фрукти та горіхи. Натомість із Швейцарії ПАР найчастіше закуповує фармацевтичну продукцію, промислове обладнання та годинники.
Візит Рамафоси до Швейцарії є прямим результатом туру по трьох країнах Південно-Східної Азії, під час якого він відвідав саміт у Малайзії.
ПАР прагне послабити високі тарифи, які президент Дональд Трамп запровадив на свій експорт до США у серпні, що потенційно може поставити під загрозу тисячі робочих місць в автомобільному та цитрусовому секторах найбільш промислово розвиненої економіки Африки.
