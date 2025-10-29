Президент ЮАР надеется на подписание торгового соглашения с США “достаточно быстро”

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что переговоры по новому торговому соглашению с США находятся на финальной стадии и могут завершиться "в ближайшее время". По его словам, страна стремится ослабить высокие пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Мы с нетерпением ждем заключения соглашения довольно быстро, и это может произойти завтра, на следующей неделе, в следующем месяце. Временные рамки, когда вы имеете дело с правительствами, всегда меняются – сказал он журналистам в Берне в среду во время государственного визита в Швейцарию.

Рамафоса, к которому на совместной пресс-конференции присоединилась его швейцарская коллега Карин Келлер-Саттер, заявил, что переговоры с США сейчас основываются на том, что он охарактеризовал как "прогресс в достижении четкого соглашения".

Швейцария оказалась в подобной ситуации, ведь на большинство ее экспорта в США действуют 39% пошлины. Несмотря на постоянные попытки правительства добиться смягчения этих ограничений, договоренность о снижении пошлин до сих пор остается недостижимой.

Во время совместной пресс-конференции журналисты спросили президента ЮАР Сирила Рамафосу, может ли он дать совет своей швейцарской коллеге относительно общения с президентом США, который ранее обвинял его правительство в "геноциде белых фермеров".

"Мы обмениваемся заметками", — ответил Рамафоса. "Мы обмениваемся передовым опытом".

Комментируя ситуацию в отношениях с США, федеральный советник Карин Келлер-Саттер отметила, что переговоры продолжаются, однако окончательное решение остается за американским президентом.

"В конце концов, решение принимает президент США. Так что, возможно, просто нужно немного больше терпения", — сказала она.

Ранее Швейцария и ЮАР подтвердили готовность продвигать модернизацию действующего соглашения о свободной торговле.

"Мы надеемся на быстрый прогресс", – подчеркнула Келлер-Саттер.

По информации правительства Швейцарии, объем торговли между ЮАР и Швейцарией составляет примерно 6,25 миллиарда швейцарских франков (около 7,8 миллиарда долларов). Основу южноафриканского экспорта в Швейцарию составляют золото, платина, вино, фрукты и орехи. В свою очередь, из Швейцарии ЮАР чаще всего закупает фармацевтическую продукцию, промышленное оборудование и часы.

Визит Рамафосы в Швейцарию является прямым результатом тура по трем странам Юго-Восточной Азии, во время которого он посетил саммит в Малайзии.

ЮАР стремится ослабить высокие тарифы, которые президент Дональд Трамп ввел на свой экспорт в США в августе, что потенциально может поставить под угрозу тысячи рабочих мест в автомобильном и цитрусовом секторах наиболее промышленно развитой экономики Африки.

