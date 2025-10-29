Президент ЮАР надеется на подписание торгового соглашения с США “достаточно быстро”

$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:25 • 4970 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 12853 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 18536 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 49343 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 33683 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 54411 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 29373 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 78758 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48817 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47625 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 44701 просмотра
Япония не планирует прекращать импорт российской нефти и газа, несмотря на призывы Трампа29 октября, 11:19 • 13422 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 19530 просмотра
Посланник путина заявил, что война в Украине завершится в течение года после контактов с командой Трампа – Reuters14:19 • 17884 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии15:50 • 9336 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 49331 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 54406 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 45072 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 78756 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 89809 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Андрей Сибига
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Франция
Китай
Куба
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии15:50 • 10022 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 19867 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 50619 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 55841 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 37103 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Золото

Президент ЮАР надеется на подписание торгового соглашения с США “достаточно быстро”

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о финализации переговоров по торговому соглашению с США, которое должно ослабить высокие пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа. Соглашение может быть заключено в ближайшее время, что повлияет на тысячи рабочих мест в автомобильной и цитрусовой отраслях.

Президент ЮАР надеется на подписание торгового соглашения с США “достаточно быстро”

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что переговоры по новому торговому соглашению с США находятся на финальной стадии и могут завершиться "в ближайшее время". По его словам, страна стремится ослабить высокие пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Мы с нетерпением ждем заключения соглашения довольно быстро, и это может произойти завтра, на следующей неделе, в следующем месяце. Временные рамки, когда вы имеете дело с правительствами, всегда меняются 

– сказал он журналистам в Берне в среду во время государственного визита в Швейцарию.

Рамафоса, к которому на совместной пресс-конференции присоединилась его швейцарская коллега Карин Келлер-Саттер, заявил, что переговоры с США сейчас основываются на том, что он охарактеризовал как "прогресс в достижении четкого соглашения".

Швейцария оказалась в подобной ситуации, ведь на большинство ее экспорта в США действуют 39% пошлины. Несмотря на постоянные попытки правительства добиться смягчения этих ограничений, договоренность о снижении пошлин до сих пор остается недостижимой.

Во время совместной пресс-конференции журналисты спросили президента ЮАР Сирила Рамафосу, может ли он дать совет своей швейцарской коллеге относительно общения с президентом США, который ранее обвинял его правительство в "геноциде белых фермеров".

"Мы обмениваемся заметками", — ответил Рамафоса. "Мы обмениваемся передовым опытом".

Комментируя ситуацию в отношениях с США, федеральный советник Карин Келлер-Саттер отметила, что переговоры продолжаются, однако окончательное решение остается за американским президентом.

"В конце концов, решение принимает президент США. Так что, возможно, просто нужно немного больше терпения", — сказала она.

Ранее Швейцария и ЮАР подтвердили готовность продвигать модернизацию действующего соглашения о свободной торговле.

"Мы надеемся на быстрый прогресс", – подчеркнула Келлер-Саттер.

По информации правительства Швейцарии, объем торговли между ЮАР и Швейцарией составляет примерно 6,25 миллиарда швейцарских франков (около 7,8 миллиарда долларов). Основу южноафриканского экспорта в Швейцарию составляют золото, платина, вино, фрукты и орехи. В свою очередь, из Швейцарии ЮАР чаще всего закупает фармацевтическую продукцию, промышленное оборудование и часы.

Дополнение

Визит Рамафосы в Швейцарию является прямым результатом тура по трем странам Юго-Восточной Азии, во время которого он посетил саммит в Малайзии.

ЮАР стремится ослабить высокие тарифы, которые президент Дональд Трамп ввел на свой экспорт в США в августе, что потенциально может поставить под угрозу тысячи рабочих мест в автомобильном и цитрусовом секторах наиболее промышленно развитой экономики Африки.

США и Вьетнам договорились о «справедливом и сбалансированном» торговом соглашении. В Белом доме раскрыли детали26.10.25, 12:35 • 4216 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Золото
Сирил Рамафоса
Малайзия
Швейцария
Дональд Трамп
Южная Африка
Соединённые Штаты