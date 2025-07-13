Президент Ірану Пезешкіан був поранений внаслідок авіаудару Ізраїлю - ЗМІ

Атака Ізраїлю на Тегеран в середині червня, очевидно, мала більш далекосяжні наслідки. За даними Інформаційного агентства Fars, що пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, президент Ірану Масуд Пезешкіан був поранений внаслідок ймовірного авіаудару, передає УНН.

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Повідомляється, що це перший випадок, коли чинний президент Ісламської Республіки, постраждав від атакуючих дій Ізраїлю на території Ірану.

Минулого місяця по засіданню Вищої ради національної безпеки Ірану було нанесено удар. Згідно з іранським повідомленням, президент Ірану Масуд Пезешкян отримав поранення в ногу під час цього ізраїльського авіаудару

Довідка

Військово-повітряні сили Ізраїлю регулярно проводять таємні операції проти цілей в Ірані. До них належать об'єкти ядерної програми та позиції Корпусу вартових ісламської революції. Ймовірна атака у червні був частиною серії ударів у відповідь після масованого іранського наступу безпілотників та ракет проти Ізраїлю у квітні.

Нагадаємо

Вищий військовий командувач Ірану генерал-майор Абдолрахім Мусаві виступив з погрозою на адресу Ізраїлю, попередивши, що в разі відновлення конфлікту Тегеран готовий розпочати "нищівну" атаку.

Ізраїль не виключає фізичне усунення верховного лідера Ірану, якщо Тегеран продовжить розробку ядерної зброї. Рішення залежатиме від безпекових оцінок та геополітичної ситуації.