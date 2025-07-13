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Президент Ірану Пезешкіан був поранений внаслідок авіаудару Ізраїлю - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1506 перегляди

Президент Ірану Масуд Пезешкіан отримав поранення в ногу під час ізраїльського авіаудару по засіданню Вищої ради національної безпеки Ірану в середині червня. Це перший випадок поранення чинного президента Ісламської Республіки від атак Ізраїлю на території Ірану.

Президент Ірану Пезешкіан був поранений внаслідок авіаудару Ізраїлю - ЗМІ

Атака Ізраїлю на Тегеран в середині червня, очевидно, мала більш далекосяжні наслідки. За даними Інформаційного агентства Fars, що пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, президент Ірану Масуд Пезешкіан був поранений внаслідок ймовірного авіаудару, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що це перший випадок, коли чинний президент Ісламської Республіки, постраждав від атакуючих дій Ізраїлю на території Ірану.

Минулого місяця по засіданню Вищої ради національної безпеки Ірану було нанесено удар. Згідно з іранським повідомленням, президент Ірану Масуд Пезешкян отримав поранення в ногу під час цього ізраїльського авіаудару

Довідка

Військово-повітряні сили Ізраїлю регулярно проводять таємні операції проти цілей в Ірані. До них належать об'єкти ядерної програми та позиції Корпусу вартових ісламської революції. Ймовірна атака у червні був частиною серії ударів у відповідь після масованого іранського наступу безпілотників та ракет проти Ізраїлю у квітні. 

Нагадаємо

Вищий військовий командувач Ірану генерал-майор Абдолрахім Мусаві виступив з погрозою на адресу Ізраїлю, попередивши, що в разі відновлення конфлікту Тегеран готовий розпочати "нищівну" атаку. 

Ізраїль не виключає фізичне усунення верховного лідера Ірану, якщо Тегеран продовжить розробку ядерної зброї. Рішення залежатиме від безпекових оцінок та геополітичної ситуації.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Масуд Пезешкіян
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Тегеран
Іран
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