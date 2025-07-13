Президент Ирана Пезешкиан был ранен в результате авиаудара Израиля - СМИ

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
Эксклюзив
06:45 • 5050 просмотра
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
12 июля, 18:07 • 26940 просмотра
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
12 июля, 17:25 • 61528 просмотра
Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении
12 июля, 16:32 • 82652 просмотра
Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал
12 июля, 14:30 • 78820 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время
11 июля, 19:13 • 78944 просмотра
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 210560 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 208644 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
11 июля, 12:36 • 165048 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Эксклюзив
11 июля, 11:30 • 108054 просмотра
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.2м/с
36%
752мм
Популярные новости
Непогода в Харьковской области: один человек погиб, пятеро травмированы12 июля, 23:51 • 11023 просмотра
Катастрофа самолета Air India: названа предварительная причина авиакатастрофы13 июля, 00:48 • 10529 просмотра
Трагедия в аквапарке: ребенок погиб после падения в бассейн13 июля, 01:45 • 13018 просмотра
Оккупанты хотят создать "сквер победы" в Мариуполе: уже разработали дизайн-проект пространства13 июля, 02:14 • 10062 просмотра
Израильский F-15 чудом избежал аварийной посадки во время атаки на Иран - СМИ13 июля, 02:42 • 7978 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 210556 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 208641 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 192187 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 213693 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 243940 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Олег Синегубов
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черновцы
Львов
Реклама
УНН Lite
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье08:31 • 664 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 78816 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 64077 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 68170 просмотра
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне11 июля, 12:06 • 106707 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства

Президент Ирана Пезешкиан был ранен в результате авиаудара Израиля - СМИ

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранение в ногу во время израильского авиаудара по заседанию Высшего совета национальной безопасности Ирана в середине июня. Это первый случай ранения действующего президента Исламской Республики от атак Израиля на территории Ирана.

Президент Ирана Пезешкиан был ранен в результате авиаудара Израиля - СМИ

Атака Израиля на Тегеран в середине июня, очевидно, имела более далекоидущие последствия. По данным Информационного агентства Fars, связанного с Корпусом стражей исламской революции Ирана, президент Ирана Масуд Пезешкиан был ранен в результате предполагаемого авиаудара, передает УНН.

Подробности

Сообщается, что это первый случай, когда действующий президент Исламской Республики пострадал от атакующих действий Израиля на территории Ирана.

В прошлом месяце по заседанию Высшего совета национальной безопасности Ирана был нанесен удар. Согласно иранскому сообщению, президент Ирана Масуд Пезешкян получил ранения в ногу во время этого израильского авиаудара

Справка

Военно-воздушные силы Израиля регулярно проводят тайные операции против целей в Иране. К ним относятся объекты ядерной программы и позиции Корпуса стражей исламской революции. Вероятная атака в июне была частью серии ответных ударов после массированного иранского наступления беспилотников и ракет против Израиля в апреле. 

Напомним

Высший военный командующий Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави выступил с угрозой в адрес Израиля, предупредив, что в случае возобновления конфликта Тегеран готов начать "сокрушительную" атаку. 

Израиль не исключает физическое устранение верховного лидера Ирана, если Тегеран продолжит разработку ядерного оружия. Решение будет зависеть от оценок безопасности и геополитической ситуации.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Масуд Пезешкиан
Израиль
Организация Объединенных Наций
Тегеран
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9