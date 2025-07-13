Президент Ирана Пезешкиан был ранен в результате авиаудара Израиля - СМИ

Атака Израиля на Тегеран в середине июня, очевидно, имела более далекоидущие последствия. По данным Информационного агентства Fars, связанного с Корпусом стражей исламской революции Ирана, президент Ирана Масуд Пезешкиан был ранен в результате предполагаемого авиаудара, передает УНН.

Подробности

Сообщается, что это первый случай, когда действующий президент Исламской Республики пострадал от атакующих действий Израиля на территории Ирана.

В прошлом месяце по заседанию Высшего совета национальной безопасности Ирана был нанесен удар. Согласно иранскому сообщению, президент Ирана Масуд Пезешкян получил ранения в ногу во время этого израильского авиаудара

Справка

Военно-воздушные силы Израиля регулярно проводят тайные операции против целей в Иране. К ним относятся объекты ядерной программы и позиции Корпуса стражей исламской революции. Вероятная атака в июне была частью серии ответных ударов после массированного иранского наступления беспилотников и ракет против Израиля в апреле.

Напомним

Высший военный командующий Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави выступил с угрозой в адрес Израиля, предупредив, что в случае возобновления конфликта Тегеран готов начать "сокрушительную" атаку.

Израиль не исключает физическое устранение верховного лидера Ирана, если Тегеран продолжит разработку ядерного оружия. Решение будет зависеть от оценок безопасности и геополитической ситуации.