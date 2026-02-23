Президент: іноземний контингент потрібен ближче до фронту, але на "першу лінію" ніхто не хоче

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що іноземний контингент, який пропонують партнери, українська сторона хотіла б бачити ближче до лінії фронту. Україні потрібна реальна присутність та підтримка, а не перебування у тилових містах. Про це він заявив в інтерв’ю BBC News, передає УНН.

Франція і Британія офіційно заявили. Ми розуміємо, що ці дві країни вже готові надати по бригаді – кожна 5000 осіб. Також є сигнали від деяких інших держав, які готові будуть щодо посилення України своєю присутністю на рівні також контингенту уточнив Володимир Зеленський.

Водночас, питання розміщення контингенту залежить від рівня ризиків і близькості до лінії фронту. Українська сторона зацікавлена у тому, щоб партнери були ближче до потенційно небезпечних напрямків, а не розміщувалися в умовно безпечних містах.

"Умовно кажучи, поляки не підтверджували свою присутність, але якщо би Польща запропонувала би свою присутність і запропонувала би бути у Львові – то нам це не потрібно. Краще б тоді щоб Польща могла надавати свою логістику для літаків, для ППО", - пояснив Зеленський.

Але, на сьогодні ситуація така, що "на першій лінії ніхто не хоче стояти".

Безумовно, що українці би хотіли, щоб на першій лінії з нами стояли наші партнери зауважив глава держави.

Україна розраховує на реальну присутність та підтримку партнерів. Один з варіантів, який був запропонований партнерам – посилення оборони кордони України з білоруссю.

Окремо президент пояснив, що безпекові гарантії не обов’язково означають масштабну присутність іноземних військ. Так званий "бекстоп" із боку США може включати системи ППО, розвідку, координацію та готовність до повітряної підтримки.

Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності