07:26 • 11429 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 18193 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 26792 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 47602 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 43993 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 47101 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 44209 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 50139 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 55488 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 43970 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
Президент: иностранный контингент нужен ближе к фронту, но на "первую линию" никто не хочет

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина хочет видеть иностранный контингент ближе к линии фронта, а не в тыловых городах. Франция и Британия готовы предоставить по бригаде, а другие страны также выражают готовность.

Президент: иностранный контингент нужен ближе к фронту, но на "первую линию" никто не хочет

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что иностранный контингент, который предлагают партнеры, украинская сторона хотела бы видеть ближе к линии фронта. Украине нужно реальное присутствие и поддержка, а не пребывание в тыловых городах. Об этом он заявил в интервью BBC News, передает УНН.

Франция и Британия официально заявили. Мы понимаем, что эти две страны уже готовы предоставить по бригаде – каждая 5000 человек. Также есть сигналы от некоторых других государств, которые готовы будут по усилению Украины своим присутствием на уровне также контингента

уточнил Владимир Зеленский.

В то же время, вопрос размещения контингента зависит от уровня рисков и близости к линии фронта. Украинская сторона заинтересована в том, чтобы партнеры были ближе к потенциально опасным направлениям, а не размещались в условно безопасных городах.

"Условно говоря, поляки не подтверждали свое присутствие, но если бы Польша предложила бы свое присутствие и предложила бы быть во Львове – то нам это не нужно. Лучше бы тогда чтобы Польша могла предоставлять свою логистику для самолетов, для ПВО", - пояснил Зеленский.   

Но, на сегодняшний день ситуация такова, что "на первой линии никто не хочет стоять".

Безусловно, что украинцы бы хотели, чтобы на первой линии с нами стояли наши партнеры

отметил глава государства.

Украина рассчитывает на реальное присутствие и поддержку партнеров. Один из вариантов, который был предложен партнерам – усиление обороны границы Украины с Беларусью.

Отдельно президент пояснил, что гарантии безопасности не обязательно означают масштабное присутствие иностранных войск. Так называемый "бэкстоп" со стороны США может включать системы ПВО, разведку, координацию и готовность к воздушной поддержке.

Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности08.01.26, 16:11 • 65060 просмотров

 

Евгений Царенко

 

Евгений Царенко

