Президент: иностранный контингент нужен ближе к фронту, но на "первую линию" никто не хочет

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что иностранный контингент, который предлагают партнеры, украинская сторона хотела бы видеть ближе к линии фронта. Украине нужно реальное присутствие и поддержка, а не пребывание в тыловых городах. Об этом он заявил в интервью BBC News, передает УНН.

Франция и Британия официально заявили. Мы понимаем, что эти две страны уже готовы предоставить по бригаде – каждая 5000 человек. Также есть сигналы от некоторых других государств, которые готовы будут по усилению Украины своим присутствием на уровне также контингента уточнил Владимир Зеленский.

В то же время, вопрос размещения контингента зависит от уровня рисков и близости к линии фронта. Украинская сторона заинтересована в том, чтобы партнеры были ближе к потенциально опасным направлениям, а не размещались в условно безопасных городах.

"Условно говоря, поляки не подтверждали свое присутствие, но если бы Польша предложила бы свое присутствие и предложила бы быть во Львове – то нам это не нужно. Лучше бы тогда чтобы Польша могла предоставлять свою логистику для самолетов, для ПВО", - пояснил Зеленский.

Но, на сегодняшний день ситуация такова, что "на первой линии никто не хочет стоять".

Безусловно, что украинцы бы хотели, чтобы на первой линии с нами стояли наши партнеры отметил глава государства.

Украина рассчитывает на реальное присутствие и поддержку партнеров. Один из вариантов, который был предложен партнерам – усиление обороны границы Украины с Беларусью.

Отдельно президент пояснил, что гарантии безопасности не обязательно означают масштабное присутствие иностранных войск. Так называемый "бэкстоп" со стороны США может включать системы ПВО, разведку, координацию и готовность к воздушной поддержке.

Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности