Президент Естонії запропонував допомогти Угорщині зі сплатою штрафів за розрив енергетичних угод з рф
Київ • УНН
Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Угорщині варто допомогти сплатити штрафи за розірвання енергетичних угод з росією. Ці угоди, деякі з яких діють до 2040-х років, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уклав для забезпечення подальших поставок дешевої енергії.
Президент Естонії Алар Каріс висловив думку, що Угорщині варто надати підтримку у сплаті штрафів за розрив енергетичних угод із росією. Про це він сказав в інтерв’ю фінській газеті Ilta Sanomat, передає УНН.
Можливо, нам слід допомогти Угорщині виплатити штрафи
Він також нагадав, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно відвідав москву, щоб забезпечити для країни подальші поставки дешевої енергії з росії.
За словами Каріса, деякі угоди між Угорщиною та рф можуть діяти навіть до 2040-х років. Президент Естонії вважає, що Будапешт має відмовитися від цих контрактів.
Нагадаємо
3 грудня Європейський Союз погодив остаточні норми, які передбачають поступове припинення імпорту російського природного газу. Повне ембарго на постачання набуде чинності до кінця 2027 року після схвалення Радою ЄС та Європарламентом.
