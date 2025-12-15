Президент Эстонии предложил помочь Венгрии с уплатой штрафов за разрыв энергетических соглашений с РФ
Киев • УНН
Президент Эстонии Алар Карис считает, что Венгрии стоит помочь оплатить штрафы за расторжение энергетических соглашений с Россией. Эти соглашения, некоторые из которых действуют до 2040-х годов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заключил для обеспечения дальнейших поставок дешевой энергии.
Президент Эстонии Алар Карис выразил мнение, что Венгрии стоит оказать поддержку в уплате штрафов за разрыв энергетических соглашений с Россией. Об этом он сказал в интервью финской газете Ilta Sanomat, передает УНН.
Возможно, нам следует помочь Венгрии выплатить штрафы
Он также напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно посетил Москву, чтобы обеспечить для страны дальнейшие поставки дешевой энергии из России.
По словам Кариса, некоторые соглашения между Венгрией и РФ могут действовать даже до 2040-х годов. Президент Эстонии считает, что Будапешт должен отказаться от этих контрактов.
Напомним
3 декабря Европейский Союз согласовал окончательные нормы, предусматривающие постепенное прекращение импорта российского природного газа. Полное эмбарго на поставки вступит в силу до конца 2027 года после одобрения Советом ЕС и Европарламентом.
Венгрия и Словакия подадут в суд против запрета ЕС на поставки российского газа03.12.25, 14:16 • 2986 просмотров