Президент Бразилії не поїде на Саміт миру по Україні: назвав причину

Бразильську делегацію на Саміті миру по Україні, якій відбудеться у червні в Швейцарії, не представлятиме президент країни Луїз Інасіо Лула да Сілва. Президент не бачить "сенсу" брати участь у Саміті, на якому не буде двох "конфліктуючих сторін". Про це повідомляє CNN Brasil з посиланням на свої джерела, передає УНН.

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Президент України Володимир Зеленський запросив бразильського лідера взяти участь у саміті в інтерв'ю бразильському телеканалу CNN 18 квітня в Києві.

Втім, даними бразильських дипломатичних джерел, президент Бразилії і міністр закордонних справ країни Мауро Вієйра зустрілися цього тижня і вирішили, що делегацію, яка представлятиме країну на саміті, очолить не президент.

Однак поки що не вирішено, хто виконуватиме цю роль.

На думку Лули, бразильському лідеру немає сенсу брати участь у саміті, в якому не беруть участь дві конфліктуючі сторони.

Бразильська дипломатія завжди наполягала на необхідності мирних переговорів, але не бачить сенсу в зустрічі, в якій не беруть участі росіяни.

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Бразилія неодноразово голосувала на Генеральній Асамблеї ООН, засуджуючи російське вторгнення і захищаючи територіальну цілісність України. Але країна не підтримала санкції проти кремля.

Лула також зробив кілька суперечливих заяв про війну, зокрема одну, в якій він сказав, що київський уряд, який став жертвою вторгнення, також несе відповідальність за війну. Іншим разом він сказав, що підтримка українців з боку Заходу тільки затягує "конфлікт".

У середу 15 травня Швейцарія повідомила, що понад 50 країн уже підтвердили свою участь у саміті, але не сказала, скільки глав держав очікується на ньому.

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