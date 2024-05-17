Президент Бразилии не поедет на Саммит мира по Украине: назвал причину

Бразильскую делегацию на Саммите мира по Украине, который состоится в июне в Швейцарии, не будет представлять президент страны Луиз Инасио Лула да Силва. Президент не видит "смысла" участвовать в Саммите, на котором не будет двух "конфликтующих сторон". Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бразильского лидера принять участие в саммите в интервью бразильскому телеканалу CNN 18 апреля в Киеве.

Впрочем, данным бразильских дипломатических источников, президент Бразилии и министр иностранных дел страны Мауро Виейра встретились на этой неделе и решили, что делегацию, которая будет представлять страну на саммите, возглавит не президент.

Однако пока не решено, кто будет выполнять эту роль.

По мнению Лулы, бразильскому лидеру нет смысла участвовать в саммите, в котором не участвуют две конфликтующие стороны.

Бразильская дипломатия всегда настаивала на необходимости мирных переговоров, но не видит смысла во встрече, в которой не участвуют россияне.

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Бразилия неоднократно голосовала на Генеральной Ассамблее ООН, осуждая российское вторжение и защищая территориальную целостность Украины. Но страна не поддержала санкции против кремля.

Лула также сделал несколько противоречивых заявлений о войне, в частности одно, в котором он сказал, что киевское правительство, ставшее жертвой вторжения, также несет ответственность за войну. В другой раз он сказал, что поддержка украинцев со стороны Запада только затягивает "конфликт".

В среду 15 мая Швейцария сообщила, что более 50 стран уже подтвердили свое участие в саммите, но не сказала, сколько глав государств ожидается на нем.

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