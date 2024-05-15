Лидеры еще трех стран подтвердили свое участие в Саммите мира - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеелнский заявил, что сегодня провел разговор еще с несколькими лидерами стран мира, которые согласовали свое участие в Саммите мира. Речь идет о президентах Грузии, Малави и премьер-министре Лихтенштейна. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Зеленского в своем Telegram-канале.

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Глава государства подчеркнул, что Киев несмотря на все готовит реальную возможность восстановить полную силу международного права и приблизить справедливый мир для Украины.

Еще три лидера подтвердили свое участие в Саммите мира. (...) Сегодня провел телефонные разговоры с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, Премьер-министром Лихтенштейна Даниэлем Ришем, Президентом Малави Лазарусом Чакверой. Спасибо за поддержку Украины и готовность присоединиться к Саммиту мира в Швейцарии - заявил президент Украины.

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Напомним,

Президент Владимир Зеленский сообщал, что среди основных вопросов, которые будут рассматриваться во время Саммита мира в Швейцарии - возможность проведения обмена "всех на всех", возвращение в Украину похищенных детей и депортированных украинцев, а также вопросы ядерной безопасности.