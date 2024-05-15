Лідери ще трьох країн підтвердили свою участь у Саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеелнський заявив, що сьогодні провів розмову ще з декількома лідерами країн світу, які погодили свою участь у Саміті миру. Йдеться про президентів Грузії, Малаві та прем'єр-міністра Ліхтенштейну. Про це пише УНН з посиланням на заяву Зеленського у своєму Telegram-каналі.

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Глава держави наголосив, що Київ попри все готує реальну можливість відновити повну силу міжнародного права й наблизити справедливий мир для України.

Ще три лідери підтвердили свою участь у Саміті миру. (...) Сьогодні провів телефонні розмови з Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, Прем’єр-міністром Ліхтенштейну Даніелем Рішем, Президентом Малаві Лазарусом Чакверою. Дякую за підтримку України та готовність долучитися до Саміту миру у Швейцарії