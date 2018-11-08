Президент обговорив з лідером Хорватії питання повернення Донбасу

“Відновлено діяльність Робочої групи з вивчення унікального досвіду Хорватії в мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій, останнє засідання якої відбулося в Києві 25 жовтня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.

Також було наголошено на важливості консолідації міжнародних зусиль для відновлення територіальної цілісності України та протидії подальшій агресії РФ, розширенню її військової присутності в акваторії Азовського моря і Керченської протоки, в тому числі шляхом посилення санкцій.

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Лідери відзначили важливість підвищення координації зусиль для нейтралізації російського втручання у виборчі процеси в Україні та ЄС у 2019 році.

Крім того, Петро Порошенко та Андрей Пленкович висловили задоволення збереженням високої динаміки розвитку двостороннього політичного діалогу. Зазначається, що позитивну оцінку було надано роботі Спільної українсько-хорватської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Під час зустрічі було також обговорено перспективи розвитку співпраці у сфері енергетики для зміцнення енергетичної безпеки Європи.

Як відомо, з 7 по 8 листопада Президент України перебуває з офіційним візитом у Фінляндській Республіці.

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Нагадаємо, Україна планує перейняти досвід Хорватії у сфері звільнення та повернення окупованих територій ОРДЛО.

Хорватія залишила склад федеративної республіки Югославія у 1991 році. Розпад країни супроводжувався збройним конфліктом між різними етносами, зокрема, між хорватами і сербами. Хорватські серби не погодились з рішенням влади про вихід зі складу федерації Югославія і оголосили про створення Республіки Сербська Країна.

Активні бойові дії між хорватськими та сербськими силовиками тривали до 1992 року, потім було підписано угоду про припинення вогню. У 1995 році хорватська армія провела великі наступальні операції “Блискавка” і “Буря”, під час яких звільнила від хорватських сербів більшу частину країни.

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Збройний конфлікт на сході України почався у квітні 2014 року. Бойові дії тривають між Збройними силами України та проросійськими бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей.

Також варто зазначити, що у 2015 році Україна долучилась до колективної угоди щодо транспортування газу у Південній Європі. Зокрема, йдеться про будівництво Трансадріатичного газопроводу і терміналу скрапленого газу в Хорватії.

12 червня 2018 року Туреччина та Азербайджан запустили першу нитку газопроводу в обхід Росії.

Трансадріатичний газогін — це європейський фрагмент так званого Південного газового коридору. Він пролягатиме через територію Греції, Албанії та Італії. Починаючи від 2019-2020 рр. газогоном буде постачатися блакитне паливо з Азербайджану до Європи. Передбачувана потужність газопроводу — 10 млрд кубометрів на рік, з можливістю збільшення пропускної здатності до 20 млрд.