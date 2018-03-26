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Тука розповів, за яких умов міжнародна адміністрація могла б працювати на Донбасі

Тука розповів, за яких умов міжнародна адміністрація могла б працювати на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. За окремих умов робота міжнародної адміністрації на Донбасі могла б спрацювати, проте такий варіант треба детально вивчити, щоб не отримати “кота в мішку”. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

“Таку можливість розглядав не уряд, а наші міністерства, вони вивчають зокрема світовий досвід застосування цього механізму. Є різні приклади — будь який досвід треба вивчати. Були приклади вдалі і невдалі: на Балканах, в Боснії і Герцоговині — вдалий приклад,... в Косово — невдалий приклад. Взагалі в самій ідеї нічого контрверсійного немає. Головне — дивитись і вивчати деталі, бо зазвичай диявол криється в деталях. Для того, щоб Путін не встромив нам якогось „Новачка“, треба буде досліджувати саме деталі цих пропозицій — поки що я їх не бачив і ніхто їх не бачив, тому фактично нема про що зараз говорити”, — зазначив він.

Нагадаємо, за інформацією видання The Time, президент РФ Володимир Путін готовий зробити східну Україну регіоном, контрольованим тимчасовою міжнародною адміністрацією, як це було в Боснії і Герцеговині чи Косово.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій розповів, за яким механізмом могла б спрацювати така адміністрація на території ОРДЛО.

“Заходять миротворці, але миротворці — це суто військові. Паралельно з військовими структурами мають працювати ще цивільні структури. Ці міжнародні місії — вони беруть на себе на певний період керування регіоном. Головна мета — підготувати регіон для проведення місцевих виборів і забезпечення прозорості під час виборів і належного рівня безпеки. Я вважаю, така система може спрацювати, якщо нам не буде запропоновано якогось „кота в мішку“ з неприйнятними для України умовами: там можуть бути різні гібридні засоби щодо контролю над кордоном або залучення в якості керівників місцевих перехідних адміністрацій ватажків бандформувань і т.п., тобто різних можливостей негативних для України може бути використано чимало — за цим треба уважно стежити”, — розповів Тука.

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