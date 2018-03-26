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Тука рассказал, при каких условиях международная администрация могла бы работать на Донбассе

Тука рассказал, при каких условиях международная администрация могла бы работать на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 12284 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В отдельных условиях работа международной администрации в Донбассе могла бы сработать, однако такой вариант нужно детально изучить, чтобы не получить “кота в мешке”. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Такую возможность рассматривало не правительство, а наши министерства, они изучают в частности мировой опыт применения этого механизма. Есть разные примеры - любой опыт надо изучать. Были примеры удачные и неудачные: на Балканах, в Боснии и Герцеговине - удачный пример ... в Косово - неудачный пример. Вообще в самой идее ничего контрверсийного нет. Главное - смотреть и изучать детали, потому что обычно дьявол кроется в деталях. Для того, чтобы Путин не воткнул нам некоего "Новичка", надо будет исследовать именно детали этих предложений - пока я их не видел и никто их не видел, поэтому фактически не о чем сейчас говорить", - отметил он.

Напомним, по информации издания The Time, президент РФ Владимир Путин готов сделать восточную Украину регионом, контролируемым временной международной администрацией, как это было в Боснии и Герцеговине или Косово.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий рассказал, по какому механизму могла бы сработать такая администрация на территории ОРДЛО.

"Заходят миротворцы, но миротворцы - это сугубо военные. Параллельно с военными структурами должны работать еще гражданские структуры. Эти международные миссии - они берут на себя на определенный период управление регионом.

Главная цель - подготовить регион для проведения местных выборов и обеспечения прозрачности при выборе и надлежащий уровень безопасности. Я считаю, такая система может сработать, если нам не будет предложено некоего "кота в мешке" с неприемлемыми для Украины условиями: там могут быть разные гибридные средства контроля над границей или привлечение в качестве руководителей местных переходных администраций главарей бандформирований и т.п., то есть различных возможностей негативных для Украины может быть использовано немало - за этим надо внимательно следить", - рассказал Тука.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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