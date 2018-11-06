Порошенко їде до Фінляндії говорити про звільнення політв’язнів

“7-8 листопада Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Фінляндської Республіки”, — йдеться в анонсі президентської прес-служби.

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На запрошення Президента Європейської народної партії Жозефа Доля Глава Української держави візьме участь у Конгресі та виступить на розширеному Саміті Європейської народної партії.

У рамках візиту Глава держави зустрінеться з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, Віце-Президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом та іншими лідерами інституцій і держав-членів Європейського Союзу, які входять до політичної родини Європейської народної партії.

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Президент України порушуватиме питання подальшої підтримки України з боку європейських партнерів у впровадженні реформ та відсічі російській агресії, в тому числі через забезпечення санкційної політики.

Також, нагадаємо, Порошенко планує поговорити про звільнення політв’язнів під час візитів до Гельсінкі і Парижа.

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Варто зазначити, що у Гельсінкі у 1975 році була вирішена доля майбутніх міжнародних відносин, підсумок холодної війни, у результаті якого у 1991 році змінилась політична карта світу. Мова йде про Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі. Унаслідок з'явилась українська правозахисна група Гельсінкська спілка.

Гельсінкський Заключний акт уклали лідери 35 держав 30 липня та 1 серпня 1975 року.

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Угода, будучи складним за своєю природою міжнародним документом, відображає загальні принципи міжнародних відносин між державами - учасниками НБСЄ, комплекс домовленостей щодо забезпечення безпеки і зміцнення довіри в Європі і співпраці у сфері економіки, науки, техніки і навколишнього середовища, а також у гуманітарних та інших сферах.