Порошенко едет в Финляндию говорить об освобождении политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко посетит Финляндскую Республику 7-8 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства, передает УНН.
“7-8 ноября Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Финляндскую Республику”, — говорится в анонсе президентской пресс-службы.
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По приглашению Президента Европейской народной партии Жозефа Доля Глава Украинского государства примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии.
В рамках визита Глава государства встретится с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, Президентом Финляндии Саули Ниинистьо, Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом и другими лидерами институтов и государств-членов Европейского Союза, входящих в политическую семью Европейской народной партии.
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Президент Украины собирается поставить вопрос о дальнейшей поддержке Украины со стороны европейских партнеров во внедрении реформ и отпора российской агрессии, в том числе через обеспечение санкционной политики.
Также, напомним, Порошенко планирует поговорить об освобождении политзаключенных во время визитов в Хельсинки и Париж.
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Стоит отметить, что в Хельсинки в 1975 году была решена судьба будущих международных отношений, итог холодной войны, в результате которого в 1991 году изменилась политическая карта мира. Речь идет об Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Впоследствие появилась украинская правозащитная группа Хельсинкский союз.
Хельсинкский Заключительный акт подписали лидеры 35 государств 30 июля и 1 августа 1975 года.
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Соглашение, будучи сложным по своей природе международным документом, отражает общие принципы международных отношений между государствами — участниками СБСЕ, комплекс договоренностей по обеспечению безопасности и укреплению доверия в Европе и по сотрудничеству в области экономики, науки, техники и окружающей среды, а также в гуманитарных и других областях.