Порошенко едет в Финляндию говорить об освобождении политзаключенных

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107731 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115396 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153579 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147154 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137771 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128820 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173175 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118128 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141679 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145424 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко едет в Финляндию говорить об освобождении политзаключенных

Порошенко едет в Финляндию говорить об освобождении политзаключенных

Киев  •  УНН

 • 9482 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко посетит Финляндскую Республику 7-8 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства, передает УНН.

“7-8 ноября Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Финляндскую Республику”, — говорится в анонсе президентской пресс-службы.

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По приглашению Президента Европейской народной партии Жозефа Доля Глава Украинского государства примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии.

В рамках визита Глава государства встретится с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, Президентом Финляндии Саули Ниинистьо, Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом и другими лидерами институтов и государств-членов Европейского Союза, входящих в политическую семью Европейской народной партии.

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Президент Украины собирается поставить вопрос о дальнейшей поддержке Украины со стороны европейских партнеров во внедрении реформ и отпора российской агрессии, в том числе через обеспечение санкционной политики.

Также, напомним, Порошенко планирует поговорить об освобождении политзаключенных во время визитов в Хельсинки и Париж.

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Стоит отметить, что в Хельсинки в 1975 году была решена судьба будущих международных отношений, итог холодной войны, в результате которого в 1991 году изменилась политическая карта мира. Речь идет об Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Впоследствие появилась украинская правозащитная группа Хельсинкский союз.

Хельсинкский Заключительный акт подписали лидеры 35 государств 30 июля и 1 августа 1975 года.

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Соглашение, будучи сложным по своей природе международным документом, отражает общие принципы международных отношений между государствами — участниками СБСЕ, комплекс договоренностей по обеспечению безопасности и укреплению доверия в Европе и по сотрудничеству в области экономики, науки, техники и окружающей среды, а также в гуманитарных и других областях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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