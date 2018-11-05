Дев'ята країна в світі відкликала визнання Косово незалежною державою
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Держава Гренада, розташована в Карибському басейні, прийняла рішення відкликати визнання незалежності Косово. Таке рішення було прийнято після зустрічі керівника зовнішньополітичного відомства цієї країни з міністром закордонних справ Сербії Івіцею Дачічем, повідомляє видання Blic, інформує УНН.
Відразу після цього Сербія підписала договір з Гренадою про дружбу і співробітництво і запропонувала голові МЗС цієї країни Пітеру Девіду відвідати Белград.
Гренада стала вже дев’ятою країною, яка після переговорів з Сербією відмовилася від визнання Косово. До неї це зробили Домініка, Суринам, Ліберія, Сан Томе і Прінсіпі, Гвінея-Бісау, Бурунді, Папуа Нова Гвінея і Лесото.
Проте, Косово як і раніше підтримує дипломатичні відносини більш ніж з 90 державами. Серед них більшість членів Євросоюзу, США, Канада, Австралія, Швейцарія.
Категорично визнавати незалежність Косово крім Сербії відмовилися Росія, Китай, Індія, Бразилія. Серед членів ЄС територіальну цілісність Сербії і раніше визнають Кіпр, Греція, Румунія, Іспанія. Косово також не визнає й Україна.
Нагадуємо, влада республіки Косово планує в найближчі три роки витратити на озброєння створюваної ними армії до 300 млн євро.