ЗМІ дізналися про плани Косово вкласти в озброєння армії 300 млн євро

За закон про створення армії, незважаючи на опір частини міжнародного співтовариства і Белграда, парламент Косово в першому читанні проголосував у жовтні. Зокрема, депутати схвалили три документи, які посилюють повноваження Сил безпеки Косово (СБК), перетворюючи їх на повноцінні збройні сили. Вони, згідно з рішенням місцевої влади, будуть складатися з 5 тисяч військовослужбовців.

Сили безпеки Косово, як пояснює Vecernji list, до сих пір були задіяні в обмеженій кількості місій. Наприклад, збереження цілісності і суверенітету Косово, за інформацією видання, до теперішнього моменту було завданням виключно міжнародних сил під керівництвом НАТО (“Сили для Косово”, СДК), у яких на цій території є 4 тисячі військовослужбовців і які через майже два десятиліття після закінчення військових зіткнень в Косово продовжують бути присутнім в республіці (формування були створені відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН і увійшли до Косова 12 червня 1999 року).

Однак тепер, після рішення перетворити сили безпеки республіки в армію, збереження цілісності і суверенітету Косово буде завданням збройних Сил Косово, пояснює Vecernji list.

Сили безпеки Косово, як нагадує видання, були створені в січні 2009 року, після проголошення незалежності республіки, для надання допомоги силам НАТО. Військову форму і німецькі військові машини для цих солдатів пожертвували США. До цих пір в розпорядженні сил безпеки Косово, за даними газети, знаходилася похідна зброя — стандартні штурмові гвинтівки і гранати, позашляховики Land Rover Defender, американські Hummer і турецькі бронетранспортери Otokar Cobra.

Тепер же нові юридичні рішення парламенту республіки, як уточнює Vecernji list, дозволять косовським військовим купувати зброю у відповідності зі своїми можливостями і наявністю коштів у бюджеті республіки. Так, Косово, як з’ясувало видання, підготувало в своєму бюджеті до 300 млн євро на закупівлю зброї та обладнання, а також навчання співробітників своїх збройних сил. Подібні засоби, за інформацією газети, місцева влада планує витратити протягом наступних трьох років.

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