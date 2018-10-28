ЗМІ дізналися про плани Косово вкласти в озброєння армії 300 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Влада республіки Косово планує в найближчі три роки витратити на озброєння створюваної ними армії до 300 млн євро. Про це повідомляє хорватське видання Vecernji list, кореспондент якого через два дні після затвердження Пріштіною закону про заснування власної армії побував у казармах косовських військових, передає УНН.
За закон про створення армії, незважаючи на опір частини міжнародного співтовариства і Белграда, парламент Косово в першому читанні проголосував у жовтні. Зокрема, депутати схвалили три документи, які посилюють повноваження Сил безпеки Косово (СБК), перетворюючи їх на повноцінні збройні сили. Вони, згідно з рішенням місцевої влади, будуть складатися з 5 тисяч військовослужбовців.
Сили безпеки Косово, як пояснює Vecernji list, до сих пір були задіяні в обмеженій кількості місій. Наприклад, збереження цілісності і суверенітету Косово, за інформацією видання, до теперішнього моменту було завданням виключно міжнародних сил під керівництвом НАТО (“Сили для Косово”, СДК), у яких на цій території є 4 тисячі військовослужбовців і які через майже два десятиліття після закінчення військових зіткнень в Косово продовжують бути присутнім в республіці (формування були створені відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН і увійшли до Косова 12 червня 1999 року).
Однак тепер, після рішення перетворити сили безпеки республіки в армію, збереження цілісності і суверенітету Косово буде завданням збройних Сил Косово, пояснює Vecernji list.
Сили безпеки Косово, як нагадує видання, були створені в січні 2009 року, після проголошення незалежності республіки, для надання допомоги силам НАТО. Військову форму і німецькі військові машини для цих солдатів пожертвували США. До цих пір в розпорядженні сил безпеки Косово, за даними газети, знаходилася похідна зброя — стандартні штурмові гвинтівки і гранати, позашляховики Land Rover Defender, американські Hummer і турецькі бронетранспортери Otokar Cobra.
Тепер же нові юридичні рішення парламенту республіки, як уточнює Vecernji list, дозволять косовським військовим купувати зброю у відповідності зі своїми можливостями і наявністю коштів у бюджеті республіки. Так, Косово, як з’ясувало видання, підготувало в своєму бюджеті до 300 млн євро на закупівлю зброї та обладнання, а також навчання співробітників своїх збройних сил. Подібні засоби, за інформацією газети, місцева влада планує витратити протягом наступних трьох років.
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