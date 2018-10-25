Міноборони Сербії видало книгу військового злочинця
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Сербії міністерство оборони опублікувало книгу колишнього очільника Армії Югославії Небойші Павковича, який наразі відбуває тюремний термін за вчинення військових злочинів у Косово. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Balkan Insight.
У повідомленні вказано, що: “Офіційне видавництво міністерства оборони Республіки Сербія нещодавно опублікувало книгу колишнього керівника Генерального штабу Армії Югославії Небойші Павковича про військову кампанію НАТО проти Союзної Республіки Югославія у березні-червні 1999 року. При цьому цей генерал зараз відбуває термін у в’язниці за військові злочини, вчинені в Косово”.
Дана книга була представлена на цьогорічному Белградському книжковому ярмарку. Згідно повідомлень сербського міністерства оборони, книга Павковича є однією із запланованої серії, присвяченої спогадам учасників війни в Косово 1998-1999 років.
Як повідомляв УНН, парламент республіки Косово схвалив створення повноцінної армії на базі сил безпеки. “За” проголосував 101 зі 102 депутатів.