Минобороны Сербии издало книгу военного преступника
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Сербии министерство обороны опубликовало книгу бывшего главы Армии Югославии Небойши Павковича, который сейчас отбывает тюремный срок за совершение военных преступлений в Косово. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Balkan Insight.
В сообщении указано, что: “Официальное издательство министерства обороны Республики Сербия недавно опубликовало книгу бывшего руководителя Генерального штаба Армии Югославии Небойши Павковича о военной кампании НАТО против Союзной Республики Югославия в марте-июне 1999 года. При этом этот генерал сейчас отбывает срок в тюрьме за военные преступления, совершенные в Косово”.
Данная книга была представлена на нынешнем Белградском книжном ярмарке. Согласно сообщениям сербского министерства обороны, книга Павковича является одной из запланированной серии, посвященной воспоминаниям участников войны в Косово 1998-1999 годов.
Как сообщал УНН, парламент республики Косово одобрил создание полноценной армии на базе сил безопасности. “За” проголосовал 101 из 102 депутатов.