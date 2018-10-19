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Парламент Косово схвалив створення армії

Парламент Косово схвалив створення армії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Парламент республіки Косово схвалив створення повноцінної армії на базі сил безпеки. “За” проголосував 101 зі 102 депутатів, інформує УНН із посиланням на Gazeta Express.

Глава косовського зовнішньополітичного відомства Беджет Пацоллі заявив, що Косово зробило “важливий крок до свого зміцнення”. За його словами, “продемонстрована політична єдність” є дуже важливою для майбутнього республіки.

13 вересня уряд Косова ухвалив пакет із трьох законів, які передбачають трансформацію сил безпеки у збройні сили, і направив його на затвердження парламенту. Створення косовської армії — одна з основних передвиборних обіцянок прем’єра Рамуша Харадіная.

Відповідно до міжнародних домовленостей Косово може мати тільки сили безпеки чисельністю до 2 тисяч осіб, озброєних легкою стрілецькою зброєю, що знаходиться на складах під контролем військ НАТО. Приштина ж має намір створити повноцінну армію чисельністю 5 тис. активного складу і до 3 тис. резервістів.

Положення про cилах безпеки закріплені в косовської конституції, для зміни якої необхідно дві третини голосів у 120-місцевому парламенті та згода більшості депутатів від нацменшин (їх там 20). У березні 2017 року спроба президента республіки Хашима Тачі створити армію шляхом прийняття нових законів і без конституційних змін провалилася: проти виступила не тільки Сербія, але і головні союзники Косово — США і НАТО.

Як раніше інформував УНН, 4 жовтня Александар Вучич під час спільної прес-конференції із головою Комітету із зовнішніх справ Європарламенту Девідом Макалістером заявив, що Сербія ніколи не визнає незалежність самопроголошеного Косово, незважаючи на те, що Захід хоче цього від Белграда.

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