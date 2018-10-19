Парламент Косово одобрил создание армии

Глава косовского МИДа Беджет Пацолли заявил, что Косово сделало «важный шаг к своему укреплению». По его словам, «продемонстрированное политическое единство» является очень важным для будущего республики.

13 сентября правительство Косово приняло пакет из трех законов, предусматривающих трансформацию сил безопасности в вооруженные силы, и направило его на утверждение парламента. Создание косовской армии — одно из основных предвыборных обещаний премьера Рамуша Харадиная.

В соответствии с международными договоренностями Косово может иметь только силы безопасности численностью до 2 тысяч человек, вооруженных легким стрелковым оружием, которое находится на складах под контролем войск НАТО. Приштина же намерена создать полноценную армию численностью 5 тыс. активного состава и до 3 тыс. резервистов.

Положения о cилах безопасности закреплены в косовской конституции, для изменения которой необходимо две трети голосов в 120-местном парламенте и согласие большинства депутатов от нацменьшинств (их там 20). В марте 2017 года попытка президента республики Хашима Тачи создать армию путем принятия новых законов и без конституционных изменений провалилась: против выступила не только Сербия, но и главные союзники Косово — США и НАТО.

Как ранее информировал УНН, 4 октября Александар Вучич во время совместной пресс-конференции с председателем Комитета по внешним делам Европарламента Дэвидом Макалистером заявил, что Сербия никогда не признает независимость самопровозглашенного Косово, несмотря на то, что Запад хочет этого от Белграда.