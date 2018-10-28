СМИ узнали о планах Косово вложить в вооружение армии 300 млн евро

За закон о создании армии, несмотря на сопротивление части международного сообщества и Белграда, парламент Косово в первом чтении проголосовал в октябре. В частности, депутаты одобрили три документа, которые усиливают полномочия Сил безопасности Косово (СБК), превращая их в полноценные вооруженные силы. Они, согласно решению местных властей, будут состоять из 5 тысяч военнослужащих.

Силы безопасности Косово, как поясняет Vecernji list, до сих пор были задействованы в ограниченном количестве миссий. Например, сохранение целостности и суверенитета Косово, по информации издания, до настоящего момента являлось задачей исключительно международных сил под руководством НАТО (“Силы для Косово”, СДК), у которых на этой территории присутствует 4 тысячи военнослужащих и которые спустя почти два десятилетия после окончания военных столкновений в Косово продолжают присутствовать в республике (формирования были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН и вошли в Косово 12 июня 1999 года).​

Однако теперь, после решения преобразовать силы безопасности республики в армию, сохранение целостности и суверенитета Косово будет задачей вооруженных Сил Косово, поясняет Vecernji list.

Силы безопасности Косово, как напоминает издание, были созданы в январе 2009 года, после провозглашения независимости республики, для оказания помощи силам НАТО. Военную форму и немецкие военные машины для этих солдат пожертвовали США. До сих пор в распоряжении сил безопасности Косово, по данным газеты, находилось походное оружие — стандартные штурмовые винтовки и гранаты, внедорожники Land Rover Defender, американские Hummer и турецкие бронетранспортеры Otokar Cobra.

Теперь же новые юридические решения парламента республики, как уточняет Vecernji list, позволят косовским военным приобретать оружие в соответствии со своими возможностями и наличием средств в бюджете республики. Так, Косово, как выяснило издание, подготовило в своем бюджете до 300 млн евро на закупку оружия и оборудования, а также обучение служащих своих вооруженных сил. Подобные средства, по информации газеты, местные власти планируют потратить в течение следующих трех лет.​

Напоминаем, минобороны Сербии опубликовало книгу военного преступника.