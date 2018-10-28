СМИ узнали о планах Косово вложить в вооружение армии 300 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Власти республики Косово планируют в ближайшие три года потратить на вооружение создаваемой ими армии до 300 млн евро. Об этом сообщает хорватское издание Vecernji list, корреспондент которого через два дня после утверждения Приштиной закона об учреждении собственной армии побывал в казармах косовских военных, передает УНН.
За закон о создании армии, несмотря на сопротивление части международного сообщества и Белграда, парламент Косово в первом чтении проголосовал в октябре. В частности, депутаты одобрили три документа, которые усиливают полномочия Сил безопасности Косово (СБК), превращая их в полноценные вооруженные силы. Они, согласно решению местных властей, будут состоять из 5 тысяч военнослужащих.
Силы безопасности Косово, как поясняет Vecernji list, до сих пор были задействованы в ограниченном количестве миссий. Например, сохранение целостности и суверенитета Косово, по информации издания, до настоящего момента являлось задачей исключительно международных сил под руководством НАТО (“Силы для Косово”, СДК), у которых на этой территории присутствует 4 тысячи военнослужащих и которые спустя почти два десятилетия после окончания военных столкновений в Косово продолжают присутствовать в республике (формирования были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН и вошли в Косово 12 июня 1999 года).
Однако теперь, после решения преобразовать силы безопасности республики в армию, сохранение целостности и суверенитета Косово будет задачей вооруженных Сил Косово, поясняет Vecernji list.
Силы безопасности Косово, как напоминает издание, были созданы в январе 2009 года, после провозглашения независимости республики, для оказания помощи силам НАТО. Военную форму и немецкие военные машины для этих солдат пожертвовали США. До сих пор в распоряжении сил безопасности Косово, по данным газеты, находилось походное оружие — стандартные штурмовые винтовки и гранаты, внедорожники Land Rover Defender, американские Hummer и турецкие бронетранспортеры Otokar Cobra.
Теперь же новые юридические решения парламента республики, как уточняет Vecernji list, позволят косовским военным приобретать оружие в соответствии со своими возможностями и наличием средств в бюджете республики. Так, Косово, как выяснило издание, подготовило в своем бюджете до 300 млн евро на закупку оружия и оборудования, а также обучение служащих своих вооруженных сил. Подобные средства, по информации газеты, местные власти планируют потратить в течение следующих трех лет.
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