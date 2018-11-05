Девятая страна в мире отозвала признание Косово независимым государством
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Государство Гренада, расположенное в Карибском бассейне, приняло решение отозвать признание независимости Косово. Такое решение было принято после встречи руководителя внешнеполитического ведомства этой страны с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем, сообщает издание Blic, информирует УНН.
Сразу после этого Сербия подписала договор с Гренадой о дружбе и сотрудничестве и предложила главе МИД этой страны Питеру Дэвиду посетить Белград.
Гренада стала уже девятой страной, которая после переговоров с Сербией отказалась от признания Косово. До нее это сделали Доминика, Суринам, Либерия, Сан Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа Новая Гвинея и Лесото.
Тем не менее, Косово по-прежнему поддерживает дипломатические отношения более чем с 90 государствами. Среди них большинство членов Евросоюза, США, Канада, Австралия, Швейцария.
Категорически признавать независимость Косово помимо Сербии отказались Россия, Китай, Индия, Бразилия. Среди членов ЕС территориальную целостность Сербии по-прежнему признают Кипр, Греция, Румыния, Испания. Косово также не признает и Украины.
Напоминаем, власти республики Косово планирует в ближайшие три года потратить на вооружение создаваемой ими армии в 300 млн евро.