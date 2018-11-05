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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108430 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116397 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154840 просмотра

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7 марта, 17:42 • 148062 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138242 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129053 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 173879 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118145 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141697 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145432 просмотра

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Девятая страна в мире отозвала признание Косово независимым государством

Девятая страна в мире отозвала признание Косово независимым государством

Киев  •  УНН

 • 15027 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Государство Гренада, расположенное в Карибском бассейне, приняло решение отозвать признание независимости Косово. Такое решение было принято после встречи руководителя внешнеполитического ведомства этой страны с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем, сообщает издание Blic, информирует УНН.

Сразу после этого Сербия подписала договор с Гренадой о дружбе и сотрудничестве и предложила главе МИД этой страны Питеру Дэвиду посетить Белград.

Гренада стала уже девятой страной, которая после переговоров с Сербией отказалась от признания Косово. До нее это сделали Доминика, Суринам, Либерия, Сан Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа Новая Гвинея и Лесото.

Тем не менее, Косово по-прежнему поддерживает дипломатические отношения более чем с 90 государствами. Среди них большинство членов Евросоюза, США, Канада, Австралия, Швейцария.

Категорически признавать независимость Косово помимо Сербии отказались Россия, Китай, Индия, Бразилия. Среди членов ЕС территориальную целостность Сербии по-прежнему признают Кипр, Греция, Румыния, Испания. Косово также не признает и Украины.

Напоминаем, власти республики Косово планирует в ближайшие три года потратить на вооружение создаваемой ими армии в 300 млн евро.

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