Порошенко планує говорити про звільнення політв'язнів під час візитів до Гельсінкі і Парижа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко планує порушити питання звільнення українських заручників Кремля під час своїх візитів до Фінляндії та Франції. Про це він заявив під час візиту до Туреччини, передає УНН з посиланням на Twitter Глави держави.
"Питання звільнення українських заручників я буду піднімати під час візиту у Гельсінкі 7 листопада, Парижі - 11 листопада. Ми будемо робити все можливе і не втрачаємо оптимізму, щоб і Олег Сенцов, і Роман Сущенко, і Володимир Балух та інші політв'язні опинилися дома", - сказав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив, що передав російській стороні список українських політв’язнів.
Так, Україна і Туреччина за підсумком переговорів Порошенка і Ердогана домовились продовжувати координацію щодо процесу звільнення українців політв’язнів.